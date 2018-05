Un grup de veïns recull firmes perquè el nou parc urbà no s'anomeni 1 d'Octubre-Mas Mainer

El ple aprovarà amb tota probabilitat el nom del nou parc de la zona nord

Actualitzada 11/05/2018 a les 12:59

Un grup de veïns de Reus ha iniciat una campanya de recollida de firmes per tal que el nou parc a la zona nord de Reus no es bategi com a 1 d'Octubre-Mas Mainer. La Comissió Informativa de Serveis a la Persona, celebrada el diumenge, va aprovar –amb el «sí» de PDeCAT, ERC i Ara Reus, l’abstenció del PSC i el vot en contra de PP i Cs– incloure amb caràcter urgent aquesta proposta de denominació que passarà el proper dilluns pel ple i que s'aprovarà amb tota probabilitat.Davant d'això, quatre veïns de Reus i concretament també del barri Niloga han fet arribar una carta a l'alcalde i als grups municipals expressant la seva «disconformitat» amb «una decisió política que aportarà nous motius de divisió entre la població», segons els signants. Aquesta denúncia està signada per un total de quatre persones que exposen que «recullen l'opinió de molts veïns» i els animen també a sumar-se a aquesta demanda en els propers dies.