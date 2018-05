El TSJC proposa el magistrat d'Instrucció 4 per reforçar el jutjat d'Innova

El «sí» del CGPJ alliberaria de sessions de delictes lleus Instrucció 3, que a més de la macrocausa té també prop de 90 judicis d’aquest àmbit en tràmit

Feina «difícil de compaginar»

La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordat, en sessió del passat 17 d’abril, proposar al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que el magistrat del Jutjat d’Instrucció número 4 de Reus desenvolupi labors de reforç a Instrucció 3, el jutjat d’Innova. En detall, la Sala dóna llum verda a una comissió de serveis sense relleu de funcions per celebrar els judicis per delictes lleus, excepte aquells derivats del servei de guàrdia i durant sis mesos, que correspondrien al número 3, i alliberar-ne així el titular per a centrar-se en la instrucció de la macrocausa.Si el CGPJ dóna l’ok, el jutjat d’Innova disposaria d’un nou reforç –el darrer el va perdre l’1 de març del 2017, i havia permès el jutge «ser rellevat del despatx de la resta d’assumptes ordinaris» i així «avançar en moltes peces» de la macrocausa–, tot i que en comissió de serveis: en principi, el magistrat d’Instrucció 4 no deixa la seva feina sinó que la mantindria i n’assumiria també aquesta, amb dues sessions de judici al mes. Sobre el reforç, i en la interlocutòria que comunicava la desimputació d’uns 40 metges a la peça vinculada al fabricant de pròtesis Traiber, el magistrat d’Instrucció número 3 de Reus havia concretat que la qüestió «està pendent de ser resolta per qui correspongui en les properes setmanes» i és «essencial perquè la causa pugui avançar».El jutjat que instrueix Innova, tal com detallava el mateix magistrat, «compta amb una taxa de pendència d’uns 900 assumptes (dada similar a la de la resta de jutjats d’instrucció de Reus)» i «a més del marc del procés Innova, té 545 Diligències Prèvies en tràmit, 267 Procediments Abreujats en tràmit i 89 Judicis de Delicte Lleu en tràmit». Xifres, les que concretava a l’auto, «que fan molt difícil compaginar la instrucció» d’Innova, amb la feina «ordinària del jutjat».