El 22è Trapezi irromp amb la varietat i el carisma del Cabaret inaugural

Fins a 30 companyies transformaran Reus, que enguany recupera el circ de vela, en un «aparador dels millors espectacles» durant tot el cap de setmana

Actualitzada 11/05/2018 a les 08:26

Aproximació als escolars

El 22è Trapezi, Fira del Circ de Catalunya, va començar a caminar ahir de nou amb Cal Massó com a punt de partida. L’equipament del carrer Pròsper de Bofarull va servir d’escenari per a la inauguració oficial: un tast del que es podrà veure aquest cap de setmana, amb els malabars de Lorenzo Mastropietro. La regidora de Cultura, Montserrat Caelles va presentar el Trapezi com «una clara aposta de la ciutat per les arts escèniques que ens permet projectar-nos» i l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, parlava de la cita com «un aparador internacional del circ». Per la seva banda, el director de la fira, Leandro Mendoza, va destacar que «estem impulsant un nou Trapezi» amb «la missió d’eixamplar l’imaginari del circ».Després, el Mercadal, que des de dies enrere es preparava per assistir al Cabaret, el ja gairebé tradicional format amb què el municipi dóna la benvinguda al circ i que manté l’aposta cap a la teatralització, va encendre les llums en el tret de sortida definitiu al Trapezi. Itziar Castro i Piero Steiner hi van posar veu.Alumnes de diferents centres reusencs havien assistit, durant el dia, a la primera de les dues funcions escolars que la fira oferirà i que arribaran a uns 450 estudiants. L’espectacle que veuen és Trait pour Trait, de la companyia suïssa Cirque au carré, un muntatge peculiar on les gomes elàstiques i les tècniques de circ es barregen.Fins a 30 companyies convertiran la ciutat, fins diumenge, en una «una vitrina dels millors espectacles d’aquí i també de fora». Aquest 2018, el Trapezi assoleix la seva 22a edició i recupera el circ de vela amb una carpa instal·lada al parc Sant Jordi, de la mà de David Dimitri i L’homme cirque. La cita tindrà un toc especialment internacional però preserva la quota d’artistes catalans i de l’Estat. De nou sota la direcció de Leandro Mendoza, el Trapezi incrementa el pressupost per primera vegada en els darrers cinc anys: la xifra s’enfila als 430.499 euros per l’envelat que provocarà un augment de les localitats que s’ofereixin. Per al parc Sant Jordi, les entrades tindran un preu de 15 euros, que seran 10 als teatres Fortuny i Bartrina i 5 euros a La Palma i el Bravium. L’espai professional tindrà representació d’Anglaterra, França i Llatinoamèrica, i s’hi han inscrit més de 170 professionals. Pel que fa al circ de sala, es podrà gaudir d’un total de cinc muntatges.