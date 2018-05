Brigades buida l'skatepark de Reus de rampes i obstacles per seguretat i reparacions

Usuaris lamenten la manca d’elements, que l’Ajuntament està tractant per tornar-los al lloc mentre pensa com reformular l’espai

Els pressupostos participatius

Part dels elements que permeten la diversió a l’skatepark han estat retirats per Brigades Municipals. A les instal·lacions ha quedat ara gairebé només un obstacle, una barana metàl·lica i el half-pipe, una estructura que té forma d’u on operaris municipals duien a terme ahir feines de col·locació d’una nova superfície.Des d’un dels col·lectius vinculats a l’activitat que s’hi duu a terme, el Club Esportiu Reuskate, el president Josep Calles apuntava fa pocs dies que l’skatepark «es troba en molt mal estat, tot està fet a mitges i no és practicable. Potser ho estan arreglant, però porta així mesos i ens havien dit que al Nadal estaria», i que «com que ja no hi ha gaire cosa, més aviat no hi va ningú».Fonts municipals consultades precisaven ahir al Diari Més que l’Ajuntament de Reus prioritza la seguretat a les instal·lacions i que Brigades, efectivament, s’ha endut part del material als magatzems de què disposa i on es realitzen feines de reparació per tal de tornar-los al lloc. Detallaven, també, que el deteriorament dels mateixos obstacles i el seu propi ús provoca que les intervencions d’aquest tipus hagin de ser cada cop més freqüents i que, en conseqüència, s’escurci també el marge en què els elements es mantenen en bon estat. En aquest sentit, l’Ajuntament referma el compromís anunciat per l’alcalde, Carles Pellicer, fa sis mesos, de reformular l’espai i no «postposar-ho més enllà del 2018 per veure si me’n surto d’una vegada per totes».En els últims anys s’han invertit aproximadament 40.000 euros en reparacions a l’skatepark, on fonts municipals insisteixen en què «per davant de tot, hem de posar la seguretat». Per optimitzar la despesa, el govern es planteja generar un nou projecte a les instal·lacions, dins el qual es trobaria la construcció d’una banyera de formigó –un bowl– que aporti noves possibilitats d’ús i que vol ser l’avantsala d’una reforma a fons o fins i tot d’una futura ampliació del recinte, amb una inversió important i a més llarg termini. Les millores a l’skatepark, donat que aquest es troba localitzat a tocar del Parc de la Festa, hi podrien acabar tenint relació. Amb tot, «l’Ajuntament intentarà dialogar sobre els canvis a fer amb els col·lectius que l’utilitzen».Cal tenir en compte, però, que la possible reforma de l’skatepark va ser un dels projectes que van passar a la fase de votació dels primers pressupostos participatius de Reus, i que no va acabar quedant entre les seleccionades. Des de l’Ajuntament expliquen haver-se esperat també a la resolució d’aquest aspecte per no fer la feina per duplicat i al·ludeixen a l’aprovació recent dels pressupostos municipals.