Afectacions a la riera de Miró a partir de dilluns pels treballs d'asfaltat

Les obres es duran a terme al tram entre el carrer del Roser i el carrer Alt de Sant Pere

Actualitzada 11/05/2018 a les 11:04

La riera de Miró patirà afectacions al trànsit, entre el dilluns 14 de maig i el dijous 17, amb motiu dels treballs d’asfaltat que s’hi portaran a terme al tram entre el carrer del Roser i el carrer Alt de Sant Pere. La circulació únicament estarà permesa en direcció a la plaça de Pompeu Fabra. L’estacionament hi estarà prohibit entre les 00:00h del dia 14 i les 20:00h del dia 17.Els treballs s’han dividit en dues fases, segons s’executin al matí o a la tarda. Els matins dels dies 14 i 15, les obres es portaran a terme al carril direcció plaça de Villarroel, i es podrà circular per l’altre. A les tardes es treballarà al carril direcció plaça Pompeu Fabra. Les afectacions al trànsit també inclouen els carrers adjacents a cada carril de la riera de Miró, també per franges de matí i tarda. Els dies 16 i 17 es portaran a terme treballs de pintura, amb afectacions a mesura que vagi avançant l’actuació.