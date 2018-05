Aena invertirà 13,65 MEUR en l'ampliació i millora de l'Aeroport de Reus

S’ampliarà la zona de sortides i de recollida d’equipatges, s’habilitaran més filtres de seguretat i es construirà un nou mòdul d’oficines

Ampliació de la terminal

Aena ha tret a concurs aquest divendres diverses obres d’ampliació i millora a l’Aeroport de Reus per un import de licitació de 13,65 milions d’euros, segons ha avançat el secretari d’Infraestructures, Transport i Habitatge, Julio Gómez-Pomar, en una visita a Tarragona. Les actuacions tenen un termini estimat de 22 mesos de durada amb data de finalització a l’octubre del 2020. En l’àrea de sortides, s’ampliarà la sala d’embarcament fins a una superfície de 6.300 metres quadrats, es remodelaran les dependències de seguretat dels cossos policials i s’incrementarà fins a sis el número de filtres de seguretat. Pel que fa a la zona d’arribades, la sala de recollida d’equipatges creixerà fins a un total de 675 metres quadrats i s’incrementarà la superfície de controls de passaports. Aena també construirà un nou mòdul d’oficines de 900 metres quadrats. L’any passat les instal·lacions del Baix Camp van superar el milió de passatgers.L’actuació a l’Aeroport de Reus està contemplada com una inversió estratègica en el Document de Regulació Aeroportuària (DORA) aprovat per al període 2017-2021. Segons ha informat el Ministeri de Foment, els treballs d’adequació al disseny funcional tenen com a objectiu principal cobrir les necessitats de l’edifici de la terminal, per millorar la qualitat del servei al passatger i l’operativitat actual de l’aeroport. D’aquesta manera, segons el ministeri, es garanteix l’atenció de la demanda de tràfic futura amb unes instal·lacions «eficients i compatibles» amb la resta de l’aeroport.Les actuacions de millora a l’actual edifici de la terminal es portaran a terme tant a les àrees de sortida com d’arribades, i es distribuiran per zones amb l’objectiu d’afectar «el mínim possible» a l’operativa de les instal·lacions. L’import planificat de licitació és de 13.649.731,57 euros i es preveu que els treballs s’enllesteixin d’aquí a poc més de dos anys. Gómez-Pomar ha assegurat que aquesta és una «bona notícia» per al Camp de Tarragona.A la zona de sortides s’ampliarà la sala d’embarcament fins a una superfície de 6.300 metres quadrats, amb una reubicació de les àrees d’aquesta sala per tal d’adaptar-les a la nova configuració de la instal·lació. Així mateix, es remodelaran les dependències de seguretat dels cossos policials i s’incrementarà fins a sis el nombre de filtres de seguretat. També es construirà un nou mòdul d’oficines amb una superfície de 900 metres quadrats que connecti els mòduls de seguretat i enginyeria.Les reformes a l’àrea d’arribades inclouen l’ampliació de la sala de recollida d’equipatges fins a un total de 675 metres quadrats, així com la superfície destinada als controls de passaport, que traslladarà la seva ubicació a la zona ampliada. Aquest canvi farà que es modifiquin les instal·lacions de les forces de seguretat i les sales de passatgers que no siguin admesos.Per últim, es traslladaran dues cintes de recollida d’equipatges i s’instal·larà una cinta més, la qual cosa comportarà modificacions en els molls de descàrrega.