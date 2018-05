Mercadona estudia obrir una nova botiga al solar de l'antiga Sedera

L’Associació de Veïns Monestir es reunirà dilluns en assemblea per valorar el possible desembarcament de la cadena als terrenys, buits des del 2016

Mercadona estudia instal·lar una nova botiga al solar resultant de l’enderroc de la Sedera, que està buit i tancat des de fa prop d’un any i mig. Aquest no és l’únic espai que la cadena sospesa actualment al municipi i l’operació es troba ara en fase de negociacions, les quals inclouran el veïnat de la zona, tal com va avançar ahir Delcamp.cat. Fonts de Mercadona precisaven a aquest mitjà que «la voluntat hi és» però aclarien que «no és una decisió que estigui presa, no s’ha firmat res» i, en tot cas, «volem anar de la mà dels veïns».El president de l’Associació de Veïns Monestir, Alfonso Berbel, concretava que «hem convocat una assemblea dilluns per tractar el tema i veure quin és el nostre posicionament», el qual preferia no avançar perquè «cal que escoltem la veu dels veïns». Al desembre, Mercadona va obrir un establiment a Mas Mainer, on va posar en marxa el nou model de botiga i va traslladar el personal des del carrer General Moragues. El solar de l’antiga Sedera és propietat de Sòlvia i aixecar-hi un supermercat requeriria també la materialització de tràmits amb Ajuntament i Generalitat. Des de Mercadona precisaven ahir que «si finalment ens hi poséssim, tampoc no sabem si seria Mercadona qui construís l’edifici». L’espai ha viscut els darrers anys envoltat de polèmica. Primer, per l’oposició veïnal a l’enderroc de La Sedera. I després, per la denúncia dels mateixos veïns en relació a les conseqüències que se’n van derivar i el rebuig a diversos projectes plantejats des de l’Ajuntament: una zona verda o un aparcament de vehicles. En el primer àmbit, la plataforma Salvem la Sedera va recollir signatura per fer força contra la demolició de l’antiga passarel·la tèxtil, fins que Sòlvia hi va fer entrar les màquines, precisament al maig del 2016. Els veïns van denunciar llavors suposades irregularitats relacionades amb la seguretat de les feines a Inspecció de Treball, i van fer públiques queixes vinculades a molèsties que es desprenien de les obres.El projecte urbanístic inicial conegut com La Sedera, que reconvertia l’antiga passarel·la tèxtil en un conjunt d’equipaments i habitatges de fins a una desena de pisos d’alçada, va passar a la història al 2014. Després de les reclamacions dels veïns de l’entorn per una proposta que creien que «demonitzava» la zona, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar el projecte residencial i d’equipaments. El motiu: la manca de viabilitat econòmica de la intervenció, impulsada per l’anterior govern tripartit. Una modificació puntual de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal de Reus pel que afecta a les illes delimitades pels carrers Evarist Fàbregas, de la Sedera, avinguda de Pere el Cerimoniós i el passeig de Misericòrdia, permetia la reconversió del sòl industrial i comercial en un conjunt arquitectònic destinat a equipaments i habitatges. La sentència del TSJC va comportar en aquell moment anul·lar completament la modificació del POUM i retornar l’ús del solar a industrial i comercial. I el pas va precedir l’enderroc.Per la seva banda, i en el marc del boom de supermercats que està vivint la ciutat, la cadena Lidl inaugurarà el seu nou establiment a l’avinguda de Sant Bernat Calbó aquest proper 17 de maig, amb un total de 130 places d’aparcament i horari de 9 a 21h.