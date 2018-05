FCC lloga camions per substituir els que el foc va cremar a la planta

La concessionària ha posat en circulació ara a la ciutat vehicles sense logotip de Reus i arrendats «de manera provisional», «fins que la situació es resolgui»

Actualitzada 10/05/2018 a les 09:25

La redacció del contracte

La concessionària del servei de recollida de la brossa i de la neteja viària, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ha llogat i posat en funcionament camions per compensar la manca dels que van cremar-se en l’incendi declarat a l’interior de la planta de què l’empresa disposa al municipi, el passat mes de febrer. Fonts d’FCC han explicat que la mesura, presa en els darrers dies, és «provisional» i que s’allargarà «fins que la situació es resolgui», tot i que no concreten quina ha de ser aquesta solució. Tampoc si el nombre de camions que s’ha acabat d’incorporar ara cobreix els sis que al seu moment van cremar.L’Ajuntament de Reus va requerir al març a la concessionària que no mantingui camions carregats dins el recinte. A preguntes del grup municipal de la CUP, en el ple del mateix mes, el regidor de Via Pública, Hipòlit Monseny explicava que «en tractar-se d’un fet presumptament fortuït, no es poden prendre mesures de control» i detallava que «la incidència a la planta s’està analitzant. Estem a l’espera dels informes dels pèrits i dels Mossos d’Esquadra». El plec de condicions, tal com concretava el regidor, «estableix que el contractista ha d’assegurar la prestació del servei al seu compte i risc» al municipi. Així, detallava Monseny, «està buscant vehicles de substitució per donar resposta al servei de neteja de contenidors», els «últims» dels quals està previst que s’incorporin «a finals del mes de març». Fonts municipals precisaven ahir que el contracte que l’Ajuntament té amb FCC és pel servei i que aquest «s’està oferint amb normalitat». En relació als informes dels pèrits i dels Mossos d’Esquadra dels quals Monseny havia parlat al ple, les mateixes fonts deien ahir no tenir-ne cap constància.A mitjans d’abril, l’Ajuntament va adjudicar, per un import de 82.382 euros més IVA, la redacció del plec de prescripcions tècniques i el seguiment del contracte de la brossa que reemplaci a partir del 31 de desembre l’actual, en mans de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas.El procediment ha arrossegat polèmica per la relació amb una de les línies vermelles que van distanciar govern i CUP en la votació dels pressupostos municipals 2018. I per haver estat diana de crítiques del grup municipal que encapçala Marta Llorens en la seva aposta per la municipalització de la brossa, donat que afegirà prop de 99.700 euros (IVA inclòs) al futur nou contracte a partir de l’1 de gener de l’any vinent. Strengths Engineering SL ha guanyat el concurs. El tràmit es correspon amb una partida dins els pressupostos que reservava prop de 116.000 euros dels 1,4 milions del capítol dels ingressos excepcionals.