Una infermera denuncia el tancament dels lavabos del Pallol els diumenges

Una treballadora en tractament lamenta no poder utilitzar els serveis els festius, mentre el centre comercial assegura que sempre estan operatius

Actualitzada 08/05/2018 a les 21:02

Locals sense lavabos

Una treballadora del Centre Comercial El Pallol denuncia que els lavabos ubicats a la planta baixa es troben tancats els diumenges i festius mentre hi ha alguns dels establiments ubicats a la superfície oberts al públic. El cas l’ha tret a la llum una infermera que tracta aquesta treballadora, segons ha pogut saber el Diari Més, per una infecció d’orina. A més, també lamenten que per a poder-los utilitzar en horari laboral ha d’abandonar el seu local.Fonts del centre comercial asseguren que els lavabos no estan mai tancats «mentre hi hagi algun dels locals oberts», defensant que fins i tot els diumenges i els festius els serveis estan operatius i «sempre nets» perquè el personal de neteja també hi treballa.Aquesta versió xoca amb la que ofereixen els comerciants, que asseguren que els lavabos estan tancats els diumenges i festius. Això sí, els treballadors asseguren que un dels bars ubicats a la planta baixa té la clau d’aquests, i que per accedir-hi només cal demanar-la al seu personal. Amb tot, aquests serveis pertanyen a una entitat privada i no són públics, fet que implica haver de ser un client o un treballador d’algun dels establiments per a poder-los utilitzar quan estan tancats.Des del Centre Comercial El Pallol defensen que els diumenges només poden obrir els restaurants i bars, ja que els comerços ho tenen prohibit per normativa. Les mateixes fonts exposen que tots els locals tenen serveis per al personal, tret d’algun que és molt petit i no té prou espai.Els treballadors, però, expliquen que els locals de la planta baixa no tenen serveis per als treballadors, i alguns dels bars ubicats a la primera planta tampoc en tenen, ni per al personal ni per als clients. Així, es veuen obligats a haver de baixar i demanar la clau si necessiten fer ús dels lavabos.La denunciant d’aquests fets afegeix que això suposa un problema, ja que en algunes ocasions utilitzar els lavabos de la planta baixa implica deixar sol el local, a més del que pot suposar desplaçar-se a la planta baixa.Treballadors del centre comercial també exposen que alguns clients s’han queixat perquè les escales mecàniques tampoc estan operatives els diumenges i festius. Això suposa una dificultat per a les persones amb problemes de mobilitat, obligades a utilitzar les escales convencionals, ja que els ascensors que hi ha al centre comercial només connecten la planta superior amb el pàrquing, sense arribar a la planta baixa.