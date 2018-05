Un problema de TUI amb la facturació qüestiona la capacitat de l'Aeroport

L’espera dels passatgers per embarcar, que va generar cues a la terminal, va causar retards de fins a dues hores a vols i va desviar helicòpters de l’exèrcit

Adaptar la inversió a la demanda

Un problema informàtic al sistema de facturació de TUI, que va donar-se a tots els aeroports on la companyia opera, va generar ahir a l’inici del dia col·lapse i llargues cues de viatgers a la terminal de l’Aeroport de Reus on, segons apuntaven fonts dels treballadors, es va arribar a superar la xifra dels 900 passatgers per hora que les instal·lacions estan preparades per absorbir. Aena, que detallava que la incidència havia quedat resolta a mig matí, negava la saturació de l’edifici però reconeixia retards de fins a dues hores en algunes de les connexions. Ahir, en tota la jornada, hi havia programats un total de 20 vols de sortida i 20 d’arribada a Reus.Es dóna la circumstància que, a l’equipament de la capital del Baix Camp i a diferència d’altres, el handling del global de les aerolínies que hi realitzen moviments està en mans només de dues d’elles: Iberia i TUI. D’aquí que les demores no es limitessin als avions de l’operadora belga. El mateix web d’Aena reflectia ahir retards almenys en els enllaços amb Londres Luton, Londres Gatwick, Cardiff, Newcastle, Eindhoven (Ryanair), Dublín (Ryanair), Manchester (Thomas Cook), Leeds (Jet2) i també Birminghan.La incidència de TUI va provocar que, durant un cert marge de temps, els passatgers no poguessin embarcar i, per tant, els avions romanguessin a la plataforma. Al seu torn, l’acumulació d’avions a la plataforma va obligar a desviar dos helicòpters de l’exèrcit que hi havien de realitzar pràctiques rutinàries. Tot i que no arriben a tocar pista, els helicòpters sí que fan servir les instal·lacions per dur a terme acostaments.Fonts d’Aena precisaven que el problema al sistema d’embarcament es va poder resoldre «reiniciant-lo» i insistien en el fet que «una bona part dels retards van ser d’entre cinc i deu minuts, cosa que pot ser freqüent a tots els aeroports». Aclarien, igualment, que en cap cas la situació va tenir a veure amb l’Aeroport de Reus, sinó que responia a la incidència informàtica sobtada a l’embarcament de la companyia belga TUI.El Pla Director de l’Aeroport de Reus 2006-2013, encara pendent d’executar en una proporció important, preveia una nova terminal que hauria quadruplicat la capacitat de l’actual. També el Document de Regulació Aeroportuària (DORA) 2017-2020 programava una ampliació fins als prop de 1.200 passatgers per hora. Fonts properes a l’Aeroport explicaven ahir que aquesta ampliació, que «igualment quedaria petita», s’allargarà «durant tres temporades» turístiques, de manera que les obres s’aniran realitzant «al llarg dels mesos de menys activitat, a l’hivern, i s’aturaran a l’estiu». Expliquen, també, que la previsió és que l’equipament acomiadi aquest 2018 fregant els 1.200.000 passatgers. Al febrer, i al Senat, el ministre Íñigo de la Serna va negar que el Ministeri de Foment incompleixi els compromisos pressupostaris i d’inversió a l’Aeroport de Reus, un dels aeròdroms amb més creixement de tràfic de l’Estat, i va assegurar que tant Foment com Aena adequaran les seves futures inversions a la demanda de trànsit de les instal·lacions.