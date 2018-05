El 'Cabaret Inaugural' donarà el tret de sortida al Trapezi

En aquesta edició, la Fira del Circ entrarà a la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado

Actualitzada 09/05/2018 a les 17:20

Trapezi entra a COFAE

El Trapezi, Fira del Circ de Catalunya, arrencarà aquest dijous la seva 22a edició amb una doble inauguració i amb l'entrada de la Fira a COFAE, la Coordinadora de ferias de Artes Escénicas del Estado. A les 20 hores se celebrarà una inauguració institucional a Cal Massó i a les 22:30 hores a la plaça del Mercadal tindrà lloc el Cabaret Inaugural, format que es repetirà totes les nits del Trapezi.Al llarg de quatre dies, un total de 32 companyies mostraran els seus espectacles a la capital del Baix Camp que es convertirà en l’aparador del millor circ nacional i internacional a Catalunya.El Cabaret és, un any més, el format escollit per inaugurar el Trapezi i enguany ho fa amb els presentadors Itziar Castro i Piero Steiner. Després de que Oriol Boixader «Oriolo», Jordi Martínez i Joan Arqué «Arquetti» presentessin el cabaret de l’any passat, el format manté l’aposta cap a la teatralització. Cada nit, es podrà veure un espectacle diferent compost per números de les següents companyies: Júlia Farrero, Lorenzo Mastropietro, Avital&Jochen, Natasha Galkina, Rhum&Cia, Joel Martí & Pablo Molina, Amer i Àfrica i Chaperton. I tot acompanyat per la música en directe de Circonautes, hàbils músics de música circense.Enguany, l’espai professional ja compta amb més de 170 inscrits i amb un significant augment de la participació en les diverses activitats respecte anteriors edicions. En concret, destaca la confirmació dels professionals en les dues activitats de divendres 11 de maig al matí, la taula rodona La distribució del circ. Casos i propostes per a la circulació i difusió d’espectacles i la trobada entre professionals i companyies que, a hores d’ara, ja té més de 60 professionals inscrits.Amb l’arribada de la 22a edició de la Fira, Trapezi entra a formar part de la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado, COFAE, una associació sense ànim de lucre que va néixer el 2006 i que aglutina algunes de les fires d’arts escèniques més importats de l’Estat.El seu objectiu és coordinar, col·laborar i difondre el concepte de mercat escènic tant a nivell estatal com internacional, i treballa per impulsar les fires com a servei públic, dinamitzador del mercat, punts de trobada entre professionals del sector, i com a espais de reflexió i formació.