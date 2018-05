1 d'Octubre-Jardins de Mas Mainer no representa la ciutat, per a PP i Cs

El nom del parc «divideix la gent i reobre ferides»

La denominació «dura un any»

PP i Cs, els dos grups municipals que van posicionar-se en contra que la proposta d’anomenar el nou espai verd de la zona nord Parc 1 d’Octubre-Jardins de Mas Mainer s’inclogués d’urgència a la Comissió Informativa de Serveis a la Persona i, per tant, pugui passar avui per Junta de Portaveus i votar-se al ple d’aquest dilluns, mostraven ahir al Diari Més el rebuig a la iniciativa i confirmaven el «no» de cara a la votació del 14 de maig. El nom, el qual va avançar aquest mitjà, inclou el dictàmen de la Comissió de Denominació de Vials que plantejava Parc de Mas Mainer-Jardins 1 d’Octubre i el gira per respondre a la moció aprovada al ple, al desembre, que es limitava a Parc 1 d’Octubre.Sobre la qüestió, tant el portaveu dels populars, Sebastià Domènech, com el de Cs, Juan Carlos Sánchez, es refermaven en l’argumentari emprat sis mesos enrere i coincidien en valorar que Parc 1 d’Octubre-Jardins de Mas Mainer resulta una denominació que «obre ferides» i que «evidencia que Pellicer no és alcalde de tots sinó només dels independentistes». Domènech detallava ahir que «ens assegurarem que el procés que s’ha seguit a la Comissió de Denominació de Vials sigui el correcte perquè, fins ara, els noms s’acordaven en Portaveus i solien fer referència a alguna persona amb trajectòria important». I deia que tot plegat «serveix per portar de nou el debat de la independència al ple».El popular considera que el Parc 1 d’Octubre-Jardins de Mas Mainer «divideix la societat, possiblement els mateixos veïns» i que «no té en compte una meitat de la ciutadania que no pensa de la mateixa forma». De qualsevol manera, apuntava Domènech, «el nom durarà un any, que és el mateix que durarà a Reus un govern independentista».Per la seva banda, i en una línia similar, Juan Carlos Sánchez destacava que el nom que es posarà –el ple l’aprovarà, amb tota provabilitat, aquest dilluns– «ni és el més apropiat ni respon a allò que a la gent li agradaria ni es correspon, si mirem resultats de les eleccions i enquestes, a la majoria de la ciutatadania. No és gens representatiu». El Parc 1 d’Octubre-Jardins de Mas Mainer «obre ferides i tampoc no ajuda a evitar la divisió». La denominació, valora el líder de Cs al municipi, «demostra que el govern governa d’esquenes a a ciutat». Si la formació taronja accedís a l’alcaldia al 2019, afegia Sánchez preguntat pel nou nom, «segurament sí que proposaríem canviar-lo» perquè «no reuneix el requisit que tothom l’accepti».La moció que va engegar la tria del nom per al Parc 1 d’Octubre-Jardins de Mas Mainer va sorgir del Comitè de Defensa de la República (CDR) de Reus i va ser assumida per ERC i la CUP. I va queda aprovada amb el «no» de PSC i Cs, l’abstenció dels dos regidors d’Ara Reus i tot just després que els dos del PP haguessin abandonat el saló de plens. En concret, el ple va acordar «realitzar tots els tràmits necessaris per batejar l’espai amb el nom de Parc de l’1 d’Octubre».