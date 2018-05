AENA afirma que la incidència no ha afectat als horaris dels vols previstos

Actualitzada 08/05/2018 a les 12:12

Una errada informàtica en el programa de facturació d'equipatges ha provocat que s'hagi produït cues de passatgers a la terminal de l'aeroport de Reus.La incidència s'ha resolt al cap d'una estona, però l'acumulació de persones per a poder facturar ha estat destacada.Segons AENA, però, aquest problema informàtic no ha obligat a modificar cap horari dels vols previstos per aquest dimarts.