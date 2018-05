Reus construirà tres pavellons esportius amb el superàvit del 2017

És un acord del govern en minoria i el grup a l'oposició del PSC

Actualitzada 08/05/2018 a les 13:23

El govern en minoria de Reus ha acordat amb el grup a l'oposició del PSC destinar el superàvit del 2017 a construir tres pavellons a la ciutat. També rebran part del romanent els pressupostos participatius, si bé el gruix dels 3,4 milions d'euros de superàvit generat amb la liquidació dels comptes de l'any passat, s'injectarà a nous equipaments esportius. Així, s'invertiran 2,5 milions d'euros en dos poliesportius lleugers dins de centres escolars de la ciutat -quedaran construïts el 2019- i, en paral·lel, també es finançarà la redacció del projecte executiu del futur pavelló del Molinet, el segon pavelló municipal que tindrà la ciutat, del qual es preveu iniciar les obres l'any vinent. «No pensem malvendre patrimoni com exigien alguns partits de l'oposició», ha etzibat l'alcalde Carles Pellicer, que ha destacat la bona gestió del pressupost per part del govern municipal i la predisposició del PSC per a l'entesa. No és el primer cop que socialistes i equip de govern s'avenen i rubriquen pactes puntuals.