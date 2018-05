Llibertat provisional per al reusenc que suposadament buscava un ajudant per a un segrest

L’individu, que oferia 300 euros en un anunci a Internet, està investigat per un delicte de conspiració de detenció il·legal

Actualitzada 08/05/2018 a les 15:11

El jutjat d'instrucció número 1 de Reus ha deixat en llibertat provisional aquest dimarts un veí de la capital del Baix Camp que va ser detingut diumenge, a la Selva del Camp (Baix Camp), per suposadament buscar un ajudant per dur a terme un segrest. Segons va avançar el diari El País, l’home va publicar aquest anunci en un web d’ofertes de feina: «Bona tarda, seré clar. Necessito algú que m'ajudi a conduir i a fer tasques de vigilància d'una persona. Ofereixo 300 euros. A partir d'aquí en parlem». Diverses persones que van llegir l’anunci van denunciar els fets als Mossos d’Esquadra i els agents el van detenir diumenge acusat d’un presumpte delicte de detenció il·legal en grau de temptativa.Segons el rotatiu, una de les persones es va citar amb ell a la gasolinera del municipi. Els agents van poder comprovar que l'home oferia els 300 euros perquè l'ajudessin a segrestar una dona que treballava amb ell en una immobiliària. Altres fonts no descartaven que es tractés d’una excompanya de feina de qui s’havia enamorat. Segons ha pogut saber l’ACN, a hores d’ara la investigació policial s’ha tancat sense que s’hagi pogut localitzar la presumpta víctima i, de fet, no es descarta cap hipòtesi sobre la motivació de la publicació de l’anunci.Aquest dimarts, l’acusat només ha contestat a les preguntes del seu advocat i el jutge l’ha deixat en llibertat provisional amb l’obligació de comparèixer periòdicament en seu judicial. La causa està oberta per un delicte de conspiració de detenció il·legal, segons ha informat el TSJC. El jutjat de guàrdia s'inhibirà al jutjat d'instrucció 4 de Reus que serà el competent per seguir amb la tramitació de la causa, per la data dels fets.