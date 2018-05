Es queda atrapada en una persiana quan fugia de robar en un domicili a Reus

La presumpta autora d’un delicte de robatori amb força va quedar en llibertat en càrrecs

Actualitzada 08/05/2018 a les 14:32

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria del Baix Camp-Priorat van detenir el passat dissabte 5 de maig una dona, de 34 anys, de nacionalitat espanyola i amb domicili desconegut, com a presumpta autora d’un delicte de robatori amb força en grau de temptativa.Els fets van succeir el mateix dia, pels volts de les 10.50 hores, quan els mossos van rebre avís d’un home molt espantat que els alertava que s’acabava de trobar les golfes de casa seva completament regirades.Immediatament, una patrulla va desplaçar-se fins al carrer Baix del Carme de Reus, on van localitzar el propietari i van acompanyar-lo a les golfes.Una vegada allà, els mossos van escoltar sorolls que provenien de la part del balcó i, al comprovar si hi havia algú, van observar una dona amb la clara intenció de fugir amb mig cos a l’interior de l’habitació i l’altre mig atrapat entre el terra i una persiana.Acte seguit, els agents van atrapar la lladre i van observar que la persiana que donava al balcó estava trencada i forçada.Per tot això, van detenir-la com a presumpta autora d’un delicte de robatori amb força a interior de domicili.La detinguda va passar ahir a disposició del Jutjat de funcions de guàrdia de Reus i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.