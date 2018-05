El nou parc a la zona nord es dirà Parc 1 d'Octubre-Jardins de Mas Mainer

El ple aprovarà dilluns la proposta, que respon a la moció del CDR i preserva la toponímia per dictamen de la Comissió de Vials

La instància de 25 de setembre

El gran parc urbà de 6.000 metres quadrats ubicat al nord de la ciutat, inaugurat el passat 27 de març i que dota el barri Niloga de noves zones verdes i elements per a la pràctica esportiva, es dirà Parc 1 d’Octubre-Jardins de Mas Mainer. Segons ha pogut saber el Diari Més, la Comissió Informativa de Serveis a la Persona celebrada ahir va aprovar –amb el «sí» de PDeCAT, ERC i Ara Reus, l’abstenció del PSC i el vot en contra de PP i Cs– incloure amb caràcter urgent aquesta proposta de denominació que passarà dimecres per Junta de Portaveus i dilluns, 14 de maig, pel ple, on amb tota probabilitat rebi llum verda.La Comissió de Denominació de Vials va emetre, fa quinze dies, dictamen sobre aquest espai a l’avinguda Onze de Setembre, per al qual va resoldre el nom de Parc de Mas Mainer-Jardins 1 d’Octubre. El ple li havia traslladat, cinc mesos enrere, l’encàrrec d’estudiar el bateig de la zona com a Parc de l’1 d’Octubre. La resolució de la Comissió de Vials, que és un òrgan purament consultiu, preserva també la toponímia original. El govern ha optat per invertir-ne l’ordre, i col·locar al davant la part del nom que fa referència a la celebració del Referèndum, per respondre a la voluntat de la majoria del ple, però ha decidit mantenir igualment l’al·lusió a Mas Mainer.La moció que va tractar aquesta qüestió va sorgir del Comitè de Defensa de la República (CDR) de Reus, va ser assumida pels grups municipals d’ERC i la CUP, i va quedar aprovada amb el «no» de Cs i PSC, l’abstenció dels dos regidors d’Ara Reus i tot just després que els dos del PP haguessin abandonat el saló de plens. En detall, el ple va acordar «realitzar tots els tràmits necessaris per batejar amb el nom Parc de l’1 d’Octubre la zona verda de nova creació de Mas Mainer», posar aquest propòsit damunt la taula de la corresponent comissió i que la decisió es produeixi «en el menor temps possible». La moció concretava, sobre l’1-O, que «aquesta és una data que no oblidarem mai pel seu impacte emocional complicat de digerir, que després d’aquests terribles fets que van poder ser observats arreu del món va arribar la ignomínia del no reconeixement dels esdeveniments ni dels ferits, ni tan sols dedicant-nos ni una sola paraula de solidaritat sinó en alguns casos arribant al sarcasme més inhumà».Es dóna la circumstància que, a principis d’aquest gener, l’Associació de Veïns 25 de Setembre havia presentat una instància a l’Ajuntament de Reus on demanava que aquest espai rebés la denominació de Jardins Mayner. «Des de l’associació considerem que la zona verda ha de dur el nom del seu últim propietari, Ramon Mayner», explicava l’entitat en una nota enviada als mitjans, on precisava que «volem que sigui amb y, que era com s’escrivia el seu nom». Tot i que amb una ortografia diferent, i malgrat que la instància no representava una obligació per a l’Ajuntament, la denominació Parc 1 d’Octubre-Jardins de Mas Mainer abraçarà aquesta reclamació. La solució, de fet, es va presentar ahir com a inclusiva perquè aplega les diferents sensibilitats plantejades des dels múltiples actors que han dit la seva sobre el bateig del parc. El procés fins escollir-ne la denominació està reglat i ha seguit un protocol establert.En paral·lel a la decisió del ple de tirar endavant la moció originada al CDR, una petició impulsada a través de la plataforma Change.org i adreçada a l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va engegar una recollida de signatures a la xarxa sota la proclama que «no volem un parc anomenat 1 d’octubre a Reus». En la carta inclosa dins la petició a Change.org, l’usuari que la impulsa valora que «no podem permetre que els nostres fills juguin en un parc amb un nom que fa referència a un fet il·legal i que ha enfrontat a tots els ciutadans». I apunta que «el manteniment d’aquest parc es pagarà amb els impostos de tots i aquest nom no ens representa a la majoria». Ahir, la petició a Change.org, posada en marxa per l’usuari Ciudadanos de Reus, acumulava un total de 3.705 signatures.L’Ajuntament de Reus ha invertit uns 45.000 euros en les actuacions complementàries a les obres d’urbanització d’aquesta zona, el Pla de Millora Urbana 6.01 Mas Mainer, promogut per Unifamiliar Sant Jordi, S.A. El nou parc té un primer àmbit d’accés enjardinat, a tocar de l’avinguda de l’Onze de Setembre; un segon àmbit que acollirà una zona de jocs infantils; i un tercer àmbit, a tocar del mur que limita amb la via del ferrocarril, on s’hi ha instal·lat la zona esportiva.