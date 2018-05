Els dos ocupants han estat desallotjats i no han resultat ferits

Actualitzada 08/05/2018 a les 16:39

Una bombona de butà ha provocat un incendi en un habitatge del centre de Reus. El foc s'ha produït al segon pis del número 23 de la Riera de Miró. L'incendi només ha afectat la b0mbona de butà.Els dos ocupants de pis han estat desallotjats i no han resultat ferits. Tres dotacions de Bombers han acudit al lloc dels fets per apagar el foc i per ventilar l'habitatge. El SEM i varies patrulles de la Guàrdia Urbana també s'han personat.