A 25 pisos gestionats per Habitatge a Mas Pellicer hi viuen ocupes

La Generalitat prepara reparacions al bloc afectat per l’incendi de divendres i esperarà recuperar el domicili on van originar-se les flames, molt deteriorat

Actualitzada 08/05/2018 a les 09:12

Dos informes pendents

Fins a 25 dels pisos que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya gestiona a Mas Pellicer i el seu entorn estan, avui, ocupats de manera il·legal. Un d’ells era el que, divendres passat, va esdevenir origen d’un incendi que va afectar la façana i algunes parts de l’interior del número 43, que va mobilitzar cinc dotacions de bombers i d’on van haver de ser evacuades a l’Hospital Sant Joan quatre persones per intoxicació de fum, una d’elles menor. El director dels Serveis Territorials d’Habitatge, Josep Maria Juncosa, concreta al Diari Més que el pis en qüestió, que «ha quedat inutilitzat per a viure-hi» es trobava denunciat tant al jutjat com a Mossos d’Esquadra, i a l’espera de data de llançament.És aquesta situació irregular, apunta, la que impedirà que els danys que va originar el foc es reparin «fins que Habitatge no hi pugui entrar». A la resta de l’edifici, els treballs en aquest sentit arrencaran «en dos o tres dies». Ja s’hi va dur a terme, de fet, una primera intervenció per «recuperar els subministraments, perquè a causa del foc el bloc havia quedat sense electricitat ni aigua». En les properes hores s’haurà de netejar la façana, probablement l’escala i reemplaçar alguns vidres de finestra trencats.Des de l’Associació de Veïns I de Maig, el president Eduardo Navas explica que la mare que hi vivia, amb el seu fill, ha abandonat recentment l’immoble, que cap dels dos no hi havia tornat a dormir i que ahir a primera hora s’hi va instal·lar una porta blindada de les que es col·loquen habitualment per evitar ocupacions. Navas precisa que «sembla que les flames van començar per una estufa», tot i l’època de l’any, i que «es van propagar perquè a la casa hi havia molts de matalassos».Habitatge espera ara dos informes. Un que posi negre sobre blanc la causa de l’incendi i un altre, de l’arquitecte municipal, que certifiqui l’estat del número 43, on divendres van col·locar-se alguns puntals de manera merament preventiva. Sobre la tessitura en què han quedat els habitants del pis principalment afectat, Josep Maria Juncosa concreta que «si es troben en situació de vulnerabilitat, no tenen un altre habitatge o necessiten ajuda, cal que s’adrecin als Serveis Socials perquè els puguem incloure a la Mesa d’Emergència i buscar-los un nou lloc». Si el jutge hagués fixat ja una data de llançament o si el pis es declara inhabitable, aquest tràmit també es dóna. A Habitatge no consta, però, que la família que ocupava il·legalment el pis hagi fet aquest pas almenys fins ahir mateix al migdia.El de les ocupacions il·legals no és un problema nou per a I de Maig, que tot just al febrer va arrencar el compromís d’Habitatge de fer-se càrrec dels desperfectes que originessin els ocupes als blocs que no són íntegrament gestionats per la Generalitat. En aquest sentit, Juncosa precisa que «els desperfectes que hi poden haver són resultat dels que comporta el moment de realitzar l’ocupació, com ara danys a les portes als armaris de comptadors al moment d’enganxar-se als subministraments». Fins ara, però, «no hem hagut de fer cap intervenció per aquesta qüestió», assegura.