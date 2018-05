Una caminada, balls i petanca a les activitats de la Festa de la Gent Gran

Les activitats es duran a terme durant la setmana del 14 al 18 de maig a Reus

Activitats de la Festa de la Gent Gran

Els actes de la Festa de la Gent Gran a Reus començaran el pròxim 14 de maig amb una caminada des de la Plaça Llibertat. Durant tota la setmana es realitzaran un seguit d’activitats dirigides a les persones de més edat. L’acte d’homenatge a la gent gran es farà al Teatre Bartrina, dimarts 15 de maig, amb la participació dels alumnes de l’Institut Salvador Vilaseca que cantaran amb la coral del projecte Encaix d’Aprenentatge i Servei.En aquest esdeveniment hi participen un total de 16 entitats i es vol abastar el màxim possible d’interessos ja sigui en l’àmbit de la salut, els esports, cultura, balls, etc. També hi participen els joves de secundària amb un projecte d’intergeneracionalitat, fent activitats esportives amb la gent gran.El Pavelló Olímpic Municipal es manté com a escenari d’activitats de la Festa de la Gent Gran durant la jornada de dimecres 16, en què es farà un repartiment d’esmorzars, una exhibició de balls, un dinar col·lectiu i un ball d’envelat.Dijous 17 de maig les activitats es traslladaran al Centre Cívic Mas Abelló, on es farà un campionat de petanca i bitlles, i al Casal de la Generalitat II, on a la tarda es realitzarà un campionat de botifarra i dòmino.Divendres 18 de maig al matí s’ha programat una visita guiada a l’església Prioral de Sant Pere, amb la possibilitat de pujar al campanar, i durant la tarda s’ha previst una representació teatral i posteriorment la colenda de la Festa de la Gent Gran, al Centre Cívic Migjorn.