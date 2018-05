Reus tanca el 2017 amb un superàvit de 4 MEUR

3,4 MEUR corresponen al pressupost del consistori i el restant, dels organismes autònoms municipals

L'Ajuntament de Reus tancarà el pressupost del 2017 amb un romanent de tresoreria positiu de 4 milions d'euros. D'aquests, 3,4 milions corresponen al pressupost de l'Ajuntament, mentre que els 565.000 euros restants corresponen a la liquidació dels comptes dels organismes autònoms municipals. En la sessió informativa de Serveis Generals i Econòmics i en el pròxim ple de l'Ajuntament, previst pel 14 de maig, es donarà compte de la liquidació del pressupost. En relació als ingressos, destaca la liquidació definitiva de la cessió dels tributs de l'Estat de 2015 –ingressada al juliol de 2017-, que va suposar un ingrés més gran d'1 milió d'euros. A través de l'ICIO, el consistori ha ingressat 485.353 euros més que la previsió inicial i 416.724 euros més amb la taxa per llicències urbanístiques.En altres ingressos no previstos destaca el nou contracte programa signat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família, amb 292.225 euros. Pel que fa a les despeses, s'ha aconseguit estalviar amb la gestió dels subministraments –llum, aigua, gas o combustible de vehicles- per import de 339.385 euros. També s'han assolit estalvis per economies en manteniments de maquinària i edificis i material d'oficina per un import de 257.857 euros, i en personal –amb baixes i altres contingències amb cobertura de la seguretat social- de 159.933,38 euros. Finalment, entre altres factors, també han contribuït a generar estalvis en les despeses econòmiques en interessos dels préstecs i fons de contingència, per un import de 101.144,17 euros.