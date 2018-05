Reus es prepara pel Trapezi 2018

La ciutat acollirà més de 100 espectacles del món del circ des d'aquest dijous fins el proper diumenge

Actualitzada 07/05/2018 a les 13:53

El Cabaret

Reus ja ha començat ja a transformar-se per acollir les 32 companyies i més de 100 representacions que es podran veure des de dijous fins al diumenge a la Fira Trapezi 2018. L’esdeveniment portarà a la capital del Baix Camp una programació variada d'estils, disciplines i formats, i pensada per a tots els públics.Trapezi donarà el tret de sortida a la seva 22a edició aquest dijous 10 de maig amb una doble inauguració. En primer lloc, a les 20h se celebrarà una inauguració institucional a Cal Massó i més tard, a les 22.30h, a la plaça del Mercadal tindrà lloc el Cabaret Inaugural, amb actuacions diferents i música en directe, un format que es repetirà totes les nits de la Trapezi. Al llarg de quatre dies, un total de 32 companyies mostraran els seus espectacles a la capital del Baix Camp, que es convertirà en l’aparador del millor circ nacional i internacional a Catalunya.El Cabaret és, un any més, el format escollit per inaugurar el Trapezi i enguany ho fa amb una sorpresa, uns presentadors de luxe: Itziar Castro i Piero Steiner. Després de que Oriol Boixader ‘Oriolo’, Jordi Martínez i Joan Arqué ‘Arquetti’ presentessin el cabaret de l’any passat, el format manté l’aposta cap a la teatralització. Cada nit, es podrà veure un espectacle diferent composat per números de les següents companyies: Júlia Farrero, Lorenzo Mastropietro, Avital&Jochen, Natasha Galkina, Rhum&Cia, Joel Martí & Pablo Molina, Amer i Àfrica i Chaperton. I tot acompanyat per la música en dir ecte de Circonautes, hàbils músics de música circense.