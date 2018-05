La Sala Sota de la subdelegació del Govern acull una exposició amb l'obra de quatre pintors

Hi participen Tito Figueras, Ángeles Plaza, Issac Muñoz i David García

Els artistes

La Sala Sota, ubicada en la primera planta de la seu de la subdelegació del Govern a Tarragona, acull desde dilluns una exposició de pintura que, sota el títol Quatre artistes, mostra el treball de Tito Figueras, Ángeles Plaza, Isaac Leim i David García. Els quadres es podran visitar fins a l’1 de juny, en horari de 10 a 17 hores, de dilluns a divendres.El subdelegat del Govern, Jordi Sierra, va destacar el fet d’obrir aquest espai de l’administració a l’activitat cultural i, en aquest cas, per mostrar l’obra pictòrica d’artistes del territori o establerts en ell. Sierra va remarcar que, en el futur, es faran més exposicions a la Sala Sota, dedicada a l’arquitecte Alejandro de la Sota, autor de l’edifici de la plaça Imperial Tarraco. De l’obra exposada, sobresurten els paisatges tarragonins o d’altres indrets de Figueras, Plaza i García, i les representacions d’animals de Leim.Paral·lelament, i en el marc de la Setmana de l’Administració Oberta, dimarts, el cap de Salvament Marítim a Tarragona, Iñigo Landeta, oferirà una conferència sobre l’activitat a la costa tarragonina, i el pròxim dijous l’arquitecte Jordi Guerrero parlarà de l’obra d’Alejandro de la Sota.Tito Figueras (Tarragona 1954) té obra exposada per tot el món. Actualment viu, treballa i exhibeix els seus quadres a la seva coneguda galeria de la Baixada de la Peixateria, al nucli antic de Tarragona.Angeles Plaza (Aranjuez 1962) ha exposat amb un col·lectiu de pintors tarragonins a diversos indrets de la ciutat i fins a aquest passat mes d’abril havia exposat amb el altres tres pintors al Castell de Masricart, de la Canonja.Isaac Muñoz Leim (Barcelona 1983) es autodidacta, té experiència en el món del grafit, ha exposat per diversos municipis de Catalunya, així com a Toulouse i, actualment, es dedica al muralisme i la decoració artística.David García viu a la Canonja i des de fa 18 anys ha pintat murals a Bonavista i la Canonja, així com exposicions col·lectives a Tarragona, a més d’aconseguir premis a diversos concursos locals de pintura ràpida.