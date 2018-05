La reparació de la coberta del Ploms millorarà la seguretat de l'estructura

La piscina afectada roman tancada des de finals de març, quan un fort temporal de vent va arrencar algunes plaques de la teulada d’aquesta

Canvis en els entrenaments

El Club Natació Reus Ploms haurà d’esperar un mínim de dues setmanes més abans de poder tornar a utilitzar la piscina situada a tocar de l’avinguda de Tarragona. El 31 de març passat, el fort temporal de vent va arrencar part de la coberta, i l’activitat ja va haver de quedar suspesa per motius de seguretat.Més d’un mes després, les tasques de reparació de la coberta continuen. En un primer moment, l’entitat reusenca va preveure que les feines s’allargarien una setmana però, finalment, aquestes ho faran entre sis i vuit. Dani Breva, director esportiu del Ploms, explica que aquesta ampliació de les tasques «es deu a temes de l’asseguradora que se’n fa càrrec, els processos són més lents». En un primer moment es va optar per sanejar la zona, retirant les parts de l’estructura que havien quedat malmeses. Aquestes només ocupaven una petita zona, visible des de la ciutat. Ara, però, les tasques es realitzen en una part molt més àmplia que cobreix gairebé tot el semicercle de la coberta.Amb la voluntat «d’evitar tots els riscos possibles», l’entitat ha optat per millorar la coberta. Així, més enllà de reparar la zona malmesa, han apostat per treballar en tota la zona per millorar els elements de seguretat i fer-la més resistent de cara a nous possibles episodis de fort vent.Breva assegura que el tancament de la piscina de l’avinguda de Tarragona «no afecta els cursets» de natació que s’hi feien. «Totes les activitats s’han traslladat a la piscina de l’avinguda Marià Fortuny», fet que ha obligat a reajustar horaris i espais de l’equipament.En concret, el que s’ha fet és «reajustar el calendari d’entrenaments de les seccions» que s’exercitaven a la piscina que ara es troba tancada. Aquests reajustaments han consistit en retallar els carrils necessaris per a cada secció: «Si abans en tenien tres o quatre, amb el canvi de piscina en tenen dos», exposa Dani Breva.Per tal d’evitar que el tancament de la piscina de l’avinguda de Tarragona «no afecti els cursets de natació ni els socis», també s’han hagut de canviar els horaris dels entrenaments de la secció. Així, mentre duren les tasques de reparació de la coberta i no poden utilitzar l’espai, els esportistes s’exerciten «cap al migdia o al vespre», coincidint amb les hores de menys activitat per part de la resta d’usuaris de les piscines.