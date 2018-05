El reusenc Joan Masdéu presenta 'Tots els miralls'

El single forma part del seu últim àlbum 'Innocents'

Actualitzada 07/05/2018 a les 19:53

El reusenc Joan Masdéu presenta el seu nou videoclip i single Tots els miralls. Aquest ha estat realitzat per la productora Acid Factory, amb la direcció i edició de Víctor Rubio i la producció de David Fernández.Joan Masdéu es troba immers en la gira de presentació del seu últim àlbum Innocents, que ja ha passat per Malgrat de Mar, Barcelona, Reus, La Garriga, Manresa, Cardedeu i Vic.El reusenc el presentarà properament al Festival Minipop de Tarragona, el 3 de juny; a Altafulla, el 19 de juliol; al Tarragona La Palmera, el 4 d'agost; i a Batea, el 5 d'agost.Innocents és un disc d’amor. En aquesta ocasió, d’amor a un mateix. Enregistrat i mesclat als estudis Blind Records (Barcelona), produït per Santos Berrocal i Fluren Ferrer, i masteritzat a Kadifornia Mastering (Cádiz) per Mario G. Alberni. Amb Oest de Franc (guitarres i veus), Joan López (bateria i percussions) i Quim Xicoira (baix), i amb les col.laboracions de Miri Ros i Sergi Carós (veus), Fluren Ferrer (teclats) i Santos Berrocal (percussions).