El 12è Saló de la Moto consolida els visitants i els contactes comercials

La cita ha tancat portes avui després de tot un cap de setmana d'activitat a FiraReus amb una exposició de sidecars i les darreres novetats del mercat

Actualitzada 06/05/2018 a les 21:03

El sector viu un moment dolç

El Saló de la Moto ha acomiadat la seva 12a edició amb un balanç «positiu» pel que fa a l’afluència de visitants i els contactes comercials. Durant aquest cap de setmana milers de persones han passat per les instal·lacions de FiraReus per conèixer les tendències i novetats de les marques presents a la fira.El Saló de la Moto, que ha ocupat uns 5.000 mestres quadrats, ha comptat amb més de 500 motos exposades. I els assistents han pogut conèixer els últims models de marques, com Brixton, Sumco, SWM, Gas Gas, Beta, Sherco, GRS, Goes, UM, Norton i Benelli; comprar i provar motos, però també tot tipus d’accessoris. Enguany, el certamen ha acollit un monogràfic de sidecars que ha comptat amb exemplars de tots els temps i també amb l’únic sidecar Fórmula 1 de l’Estat espanyol que participa en competicions internacionals. Donat l’èxit i demanda dels últims anys, al Saló tampoc ha faltat el mercat d’ocasió, on els expositors participants posen a la venda motos a un preu més econòmic. Entre les activitats, s’ha celebrat la 28a edició de la Custom Sunday, organitzada pels Amics de la Moto.El president del Comitè Executiu de FiraReus, Isaac Sanromà, ha valorat positivament l’acollida d’aquesta edició el Saló i ha destacat que «és un certamen que per la seva temàtica atrau visitants d’arreu del territori, interessats a comprar una motocicleta i conèixer totes les novetats del sector». Segons detalla l’estudi d’impacte econòmic de la passada edició del Saló de la Moto el 80% de vendes que es van produir, es van realitzar durant els dies del Saló amb una venda total de 465.000 euros. El regidor de Promoció Econòmica, Marc Arza, afirma que «això és una mostra del moment que viu el sector».