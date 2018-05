Un petit incendi obliga a tallar el passeig Misericòrdia de Reus

Uns papers han cremat al vestíbul d’un pis

Actualitzada 05/05/2018 a les 17:34

Els Bombers han rebut un avís d’incendi al passeig Misericòrdia de Reus. Ràpidament han activat tres dotacions que s’han desplaçat fins al lloc dels fets per extingir el foc. En arribar han vist molt de fum però ha pogut ser extingit molt ràpid perquè tan sols es tractava d’uns papers que cremaven al vestíbul d’un pis del passeig, concretament el número 24.Tot i la petita magnitud de l’incendi, els veïns han hagut de quedar-se confinats a les seves cases, ja que l’escala estava plena de fum i podia ser perillós per a la seva salut. L’edifici consta de 10 plantes amb quatre habitatges per planta.Els Bombers han hagut de tallar la circulació del passeig Misericòrdia per a poder treballar en l’extinció de l’incendi. També s'ha activat una ambulància del SEM per si hi havia algun ferit.