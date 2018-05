Dos adults i una nena de dos anys han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Reus

Almenys quatre persones, entre elles una menor de 2 anys, han resultat intoxicades per inhalació de fum en l'incendi d'un pis de Reus. El foc s'ha originat en l'edifici de tres plantes situat al número 43 del carrer Mas Pellicer, al barri Sant Josep Obrer. Segons primeres informacions, els Bombers han hagut d'evacuar amb l'escala dues persones del tercer pis, mentre que altres veïns que es trobaven al bloc s'han confinat als seus habitatges.L'incendi s'ha declarat a les 12.21h al primer pis d'aquest edifici per causes que es desconeixen. En el foc almenys quatre persones han resultat intoxicades en inhalar el fum que ha provocat l'incendi. Un dels afectats és una nena de 2 anys, la qual ha estat evacuada a l'Hospital Sant Joan de Reus amb dos altres adults ferits. Segons primeres informacions, els Bombers han hagut de fer servir l'escala per rescatar dues persones que es trobaven en un habitatge del tercer pis, mentre que altres veïns s'han confinat.En aquests moments es desconeix les afectacions materials que ha causat el foc, que ha provocat una gran i negra columna de fum que ha deixat la façana marcada. Els Bombers han aconseguit apagar les flames a les 12.46h i en aquests moments es troben fent revisió de tots els pisos del bloc.Fins al lloc s'hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i la Policia Local. El succés ha despertat una gran expectació entre els veïns, que s'han concentrat darrere la cinta policial per observar les maniobres que duen a terme els Bombers.