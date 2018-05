Un altre bomber investigat per l'1-O i cinc mossos, citats a declarar a Reus

Bombers per la República i diferents col·lectius convoquen una concentració davant l’edifici a les 11h

Actualitzada 03/05/2018 a les 19:45

Bufandes per als presos

El jutjat d’instrucció número 2 de Reus ha citat a declarar, avui, un altre dels bombers investigats a la causa relacionada amb els fets posteriors a l’1-O i que té l’origen en un informe de la Policia Nacional. Membres del mateix col·lectiu que han comparegut fins al moment davant la jutgessa estan acusats de suposats delictes d’incitació a l’odi i de malversació de fons públics. Un dels últims en acudir al jutjat ho va fer el passat 6 d’abril , investigat per haver participat presumptament en la manifestació del 3-O, i va respondre únicament a preguntes de la seva advocada.A més del bomber –que previsiblement no serà l’últim, ja que la justícia hauria sol·licitat encara algunes identificacions més que estarien pendents–, avui també estan citats a instrucció número 2, en qualitat de testimonis, cinc agents dels Mossos d’Esquadra, tal com confirmaven ahir fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) consultades per aquest mitjà. Coincidint amb el moviment als jutjats, Bombers per la República, amb el suport del CDR de Reus i diferents entitats, ha convocat una concentració a l’edifici de l’avinguda Marià Fortuny al punt de les onze del matí i sota el missatge «company, no estàs sol». La titular d’instrucció 2 investiga la suposada participació dels bombers en les protestes que van tenir lloc davant de l’Hotel Gaudí, on en aquell moment hi havia allotjats efectius de la Policia Nacional amb motiu de l’1-O.A la mateixa causa estan investigats, per haver signat i llegit públicament un manifest que demanava la sortida dels agents del mateix establiment hoteler, l’alcalde de Reus, Carles Pellicer i els portaveus dels grups municipals PDeCAT, ERC, Ara Reus i la CUP, així com els regidors cupaires Mariona Quadrada i Oriol Ciurana. Tots ells han comparegut també al jutjat: l’alcalde i els portaveus de PDeCAT, ERC i Ara Reus ho van fer al mes de novembre i tant Marta Llorens, de la CUP, com Quadrada i Siurana ho han fet també després de ser detinguts i traslladats davant la jutgessa a la qual havien plantat anteriorment en diverses ocasions.Els Avis i Àvies per la Llibertat enviaran, també avui, les bufandes que han teixit de color groc a Carme Forcadell, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Lluís Puig, Marta Rovira i Anna Gabriel. Preparen, en aquesta línia, un acte de suport a La Palma el 26 de maig i una trobada a Montserrat.