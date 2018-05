Reus substituirà més de 430 punts de llum de vapor de mercuri

El projecte de l’Ajuntament preveia canviar 269 làmpades, i l’empresa adjudicatària del contracte n’ofereix 170 d’addicionals

Actualitzada 03/05/2018 a les 20:47

Reducció de potència

Quatre mesos

La xarxa d’enllumenat públic de Reus viurà una renovació per acabar amb els llums de vapor de mercuri. El consistori substituirà un total de 439 làmpades d’aquest tipus d’energia per plaques basades amb llums LED per tal d’adaptar-se a la nova normativa d’Ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. D’aquesta manera, Reus fa un pas gairebé definitiu per acabar amb els llums de vapor de mercuri, que tenen un alt cost de potència i, per tant, econòmic, i una elevada contribució a la contaminació lumínica. La substitució dels llums actuals aconseguirà millorar l’enllumenat públic, al dotar-lo d’una llum més càlida, menys contaminant, i amb uns nivells d’il·luminació més equilibrats i uniformes.Aquestes actuacions són fruit del projecte de substitució que ha quedat adjudicat formalment aquesta setmana. El plec del consistori preveia la substitució de 269 punts, i s’obria a les propostes de les empreses que es presentessin al concurs públic. L’adjudicatària, Alumbrados Viales SA (Aluvisa), va oferir actuar en 170 llums addicionals, una iniciativa que va satisfer l’Ajuntament en tractar-se de la més nombrosa. El pressupost d’aquest projecte estava fixat entorn als 290.000 euros, xifra que Aluvisa rebaixa fins als poc més de 242.870 euros.Fonts del consistori asseguren que encara s’està estudiant quins són els punts de llum addicionals que es canviaran amb la millora proposada per l’empresa adjudicatària. Aquest fet es deu a que alguns punts són de vapor de mercuri i altres de sodi. Això també provoca un ball en la xifra total d’estalvi que suposarà aquesta actuació, si bé defensen que es situarà per sobre el 65%, una dada que ja va anunciar Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient, en la presentació del projecte.En les 269 actuacions fixades pel contracte del consistori es preveu una reducció notòria del consum anual dels quilowatts per hora. Així, es passarà dels 357.840 kw/h als gairebé 125.193 kw/h. Més enllà de les substitucions de làmpades de mercuri per LEDs, el projecte també preveu una reducció de la potència elèctrica del 84% en l’enllumenat dels carrers Llovera, Amargura i Prat de la Riba. Amb tot, l’Ajuntament preveu un estalvi anual de més de 31.000 euros. El projecte també contempla les obres civils necessàries per a la substitució dels llums, com ara el canvi de cablejat o la substitució dels braços i suports de les làmpades, la majoria de les quals es troben fixades en les façanes dels edificis.La majoria de les actuacions contemplades en el projecte del consistori es duran a terme a la plaça Llibertat, on es substituiran 116 punts de llum. L’avinguda Jaume I, amb 43 intervencions, serà l’altre gran focus de treball. Principalment, el projecte també contempla el canvi de làmpades en un total d’onze carrers i quatre places o illetes.Amb la formalització del contracte per part d’Aluvisa, les actuacions han d’iniciar-se en els pròxims dies. El projecte redactat per l’Ajuntament fixa un temps màxim de durada de les obres de quatre mesos. D’aquesta manera, la substitució dels punts de llum de vapor de mercuri quedaria enllestida a principis de tardor.