Lidl estrenarà el nou supermercat de Sant Bernat Calbó el 17 de maig

L’establiment oferirà horari de 9 a 21h de dilluns a dissabte i disposarà de 130 places d’aparcament

Actualitzada 03/05/2018 a les 20:21

Un sector que creix al municipi

Els treballs que, fa prop de sis mesos, va posar en marxa la cadena de supermercats Lidl per aixecar una nova nau a la cantonada entre l’avinguda de Sant Bernat Calbó i el carrer Pintor Fuster han avançat més ràpid del que s’esperava. Fonts de l’empresa confirmaven ahir al Diari Més que l’establiment, que va anunciar inicialment la inauguració per abans de l’estiu, obrirà al públic aquest mateix 17 de maig. La que llavors s’estreni serà la segona botiga que Lidl instal·la a la capital del Baix Camp, on ja n’hi ha una d’ubicada al carrer Igualada. L’espai disposarà de fins a 130 places d’aparcament per als clients i estarà actiu en horari de dilluns a dissabte, entre les nou del matí i les nou de la nit, dotze hores al dia.Lidl compta ara amb més de 1.900 referències d’assortiment fix integrat per alimentació fresca i envasada, drogueria i neteja de la llar, cosmètica i higiene personal. A aquestes cal sumar un assortiment variable de prop de 5.000 referències addicionals, tant d’alimentació com de basar, que s’estructuren en setmanes temàtiques. L’aposta de la firma, tal com la defineix la mateixa empresa, es basa en lineals amb un 90% de producte propi i eliminació de despeses que no aporten valor al client. Actualment al web de Lidl no figuren ofertes de feina per al nou supermercat de l’avinguda de Sant Bernat Calbó, que arriba per millorar el servei de l’empresa al municipi.Tot just fa pocs dies, la cadena feia públics els resultats d’una baixada de preu aplicada el passat 2017 i que «va abaratir la cistella de la compra en un 0,06% mentre que la resta del sector va encarir-la en un 2,1%». En la xifra acumulada, l’empresa anunciava llavors «un estalvi de 66 milions d’euros al global de les famílies que van decidir omplir la seva despensa a Lidl» i apuntava que «vam mantenir inalterables els preus dels productes frescos». Les dimensions del supermercat que obrirà a Reus el proper 17 de maig no han transcendit encara, i la marca les anunciarà en el moment de produir-se la inauguració. El passat 19 d’abril va tenir lloc la darrera estrena de Lidl, que va obrir un establiment a Sagunto.L’obertura d’aquest nou supermercat Lidl se suma així a les moltes que han tingut lloc a Reus en els últims mesos, i que deixen una mitjana d’un establiment per cada 1.500 habitants i més de 41.500 metres quadrats de superfície en total.