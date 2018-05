Enxampen una mare i un fill en perdre el mòbil durant un robatori a Reus

Al noi se l’acusa d’un altre robatori amb força en un domicili de l’avinguda Països Catalans

Actualitzada 04/05/2018 a les 13:53

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació del Baix Camp-Priorat van detenir el passat 30 d’abril un home i una dona, de 20 i 45 anys, ambdós de nacionalitat espanyola i veïns de Reus com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a domicili. Així mateix, a l’home també se li atribueix un altre delicte de robatori amb força comès el 24 d’abril.El primer dels robatoris amb força es va cometre entre els dies 8 i 11 d’abril quan els mossos van rebre una denúncia del propietari d’una casa ubicada al carrer del Migdia de Reus, en què manifestava que li havien sostret dues bicicletes i eines de l’interior d’una caseta situada al seu jardí. A més, va relatar-los que els lladres havien accedit al seu jardí escalant la tanca perimetral de la comunitat i, posteriorment, havien saltat una segona tanca que donava al seu domicili.Així mateix, dos dies més tard de presentar denúncia la víctima va entregar als mossos un telèfon mòbil que s’havia trobat al seu jardí i que possiblement pertanyia a un dels lladres.El segon dels robatoris es va perpetrar el 24 d’abril en un habitatge de l’avinguda Països Catalans de Reus. En aquest cas, la víctima va presentar una denúncia a la comissaria de mossos manifestant que havien forçat el pany del portal de casa seva i que li havien sostret la bicicleta.Els mossos van iniciar una línia d’investigació en la que sospitaven d’un home conegut per la policia i que totes les pistes apuntaven que es tractava del mateix autor del primer fet denunciat.Amb els diferents indicis incriminatoris obtinguts, els investigadors van relacionar ambdós robatoris concloent que la titular del telèfon mòbil i el seu fill havien participat junts en la comissió d’un dels delictes.Concretament el 30 d’abril, pels volts de les 18:00 hores, una patrulla de paisà va observar un home que caminava per l’avinguda Països Catalans i que mirava de manera sospitosa totes les porteries que deixava al seu pas. Els agents van observar que la descripció coincidia plenament amb l’home buscat i per aquest motiu van identificar-lo i traslladar-lo a comissaria per tal de fer les comprovacions oportunes.Una vegada a dependències policials i fetes les comprovacions d’investigació, l’home va ser detingut per un delicte de robatori amb força i, a més, se’l va acusar d’un segon robatori ja que també havia participat amb la seva mare en el robatori de dues bicicletes i eines. La dona va ser detinguda el mateix dia.La dona va declarar el mateix dia 30 d’abril en seu policial amb l’obligatorietat de comparèixer davant del jutge quan sigui requerida. El detingut, amb nombrosos antecedents policials per delictes contra el patrimoni, va passar l’1 de maig a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Reus i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.