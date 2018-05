'Allez!', 'La Tortuga Que Nunca Tuve' i 'Efecto Vacío' finalistes del Reussona 2018

Els grups finalistes actuaran a les Barraques de Reus per la Festa Major de Sant Pere

Actualitzada 04/05/2018 a les 13:30

Els grups Allez!, La Tortuga Que Nunca Tuve i Efecto Vacío són els finalistes de la XXª edició del Concurs de Música Reussona 2018, que actuaran a l’escenari de les Barraques de Reus el 21 de juny. La Tortuga Que Nunca Tuve i Efecto Vacío han sigut escollits per un jurat aquest dijous, mentre que el grup Alllez! l’ha escollit la població mitjançant un procés de votació. En aquesta edició s’han presentat un total de 15 grups.La Tortuga Que Nunca Tuve és un grup tarragoní que fusiona diferents estils musicals, format el 2013 el darrer any van presentar el seu primer treball ‘Al carrer!’, un mestissatge entre rap, folk, música electrònica amb lletres reivindicatives. La banda reusenca Efecto Vacío elabora sons de revolució, distorsió i rock, nascuda l’any 2014 va estrenar el seu primer treball ‘Entre Copa y Copa’ i recentment el darrer disc ‘Ruinas de Suicidio’. El grup escollit pel vot popular Allez! és una banda del Vendrell que barreja Rock, Punk, Ska, Reggae i Rap, presentaran el seu primer LP, 'Salvatge', aquest estiu.Els premis d’aquesta edició són de 1.500 euros pels guanyadors, el segon premi és de 900 euros i el tercer està dotat amb 600 euros. També hi ha dues mencions especials, una per un grup novell valorada en 200 euros, per un grup amb una mitjana d’edat no superior als 21 anys i que el jurat ha decidit que sigui Impaktats, i una altra menció especial de 200 euros pel millor grup que presenti totes les seves cançons en català, que és per a La Canya del Metall.