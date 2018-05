Reus compta amb un supermercat per cada 1.500 habitants

Condis, Bon Preu, Carrefour i Mercadona han obert establiments des del 2017 i Lidl està enllestint l’espai a Sant Bernat Calbó

Actualitzada 02/05/2018 a les 20:34

Un augment generalitzat

Negocis especialitzats

La ciutat acumula actius 68 supermercats que ofereixen productes d’alimentació, drogueria i perfumeria. La xifra, que també aplega establiments especialistes –d’ecològics, de congelats, fruita o verdura–, colmados o hipermercats, es desprèn de l’Anuari de la Distribució Comercial 2017 elaborat pel Departament d’Empresa, i es correspon amb la realitat del 2016, la darrera de radiografiada. Deixa, de mitjana, un supermercat obert dins el terme per cada 1.516 habitants, i fins a 2,48 metres quadrats –al global del municipi en són 41.424– dedicats al sector quotidià per cada reusenc.La dada no té en compte, amb tot, la proliferació de comerços d’aquest àmbit que va tenir lloc a la ciutat l’any passat. Al març del 2017, Condis va posar en marxa un nou punt de venda, el primer del Baix Camp i amb una superfície de 200 metres. Bon Preu va instal·lar, al setembre, un hipermercat Esclat al carrer Argentina del Tecnoparc, amb uns 4.00 metres i que va generar uns 60 llocs de feina. Mercadona, al seu torn, va aixecar noves instal·lacions a la zona de Mas Mainer, on va traslladar i actualitzar al desembre el servei que fins llavors havia ofert a General Moragues, amb un nou model de botiga eficient de 1.600 metres i que ocupa 52 treballadors. Lidl està preparant per abans de l’estiu l’obertura del que serà el segon local de la cadena a la ciutat, ubicat a l’avinguda de Sant Bernat Calbó cantonada amb Pintor Fuster. Les obres en aquest sentit han avançat considerablement en les darreres setmanes.L’anuari sí que inclou tancaments com el del supermercat Spar, que va abaixar la persiana al Mercat del Carrilet al setembre del 2016 i ha donat pas a un litigi amb l’Ajuntament. Però no la posada en marxa del Carrefour Express que ocupa uns baixos al carrer del Vent des de desembre ni l’adéu d’un dels dos locals de Supermercats Raval.A nivell català, i segons les mateixes dades, el nombre d’establiments va passar, entre el 2014 i el 2016, de 4.486 a 4.588, amb un increment del 2,25%, i la superfície de venda va créixer fins a un 6,35%. Pel que fa a la quantitat de persones ocupades, va créixer de 56.455 a 59.692. L’Anuari de la Distribució Comercial 2017, que és biennal, descriu algunes «tendències de conum clares en el sector quotidià», i en detalla la implantació de models de botiga sostenibles, una major presència de formats monodosi, la importància del big data, models de negoci basats en noves tecnologies, els magatzems robotitzats, productes saludables i ètics, un major pes del comerç ètnic o integració dels col·lectius amb risc d’exclusió social.En aquest sentit, i tal com precisa l’estudi del Departament d’Empresa, el format de supermercat manté el lideratge del sector amb una quota de mercat del 36,67% en nombre d’establiments i del 65% en superfície de venda. El segon lloc al rànquing l’ocupen establiments especialistes, que tenen el major rendiment dins el sector. Les primeres empreses pel que fa a nombre de locals a Catalunya són Mercadona, Dia i Eroski.A la capital del Baix Camp l’anuari recull la presència de les firmes Aldi, Casa Ametller, Corporació Alimentària Guissona, Dusa, Fragadis, La Sirena, Lidl, Mercadona, Miquel Alimentació, Productos Alimentarios Ilimitados i també dels grups Auchan, Bon Preu, Carrefour, Consum, Dia, Ecoveritas, Eroski i Grup Superverd.