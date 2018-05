El compte oficial de promoció turística del govern espanyol compara el campanar reusenc amb un 'casteller'

La catedral de Reus, la platja de Lleida i Sant Esteve de les Roures. No tenen ni puta idea de res. https://t.co/vjuSC6A5Ei — ganxet emmascarat (@masked_ganxet) 2 de maig de 2018

La pàgina oficial de Turisme d’Espanya, va fer ahir 2 de maig, un tweet sobre la 'catedral' de Reus. Afirma que Reus disposa d’una 'catedral' referint-se a l’església de la Prioral de Sant Pere. A més, afegeix que aquesta 'catedral' de lluny sembla un casteller, per la seva suposada forma de persona que fa torres humanes. La Prioral de Sant Pere està catalogada com a església d’estil gòtic, sent una de les parròquies principals de Reus.En resposta a aquest tweet, el compte satíric del Ganxet Emmascarat ha afirmat que la Prioral de Sant Pere no és una catedral, i ha recordat altres 'lapsus' famosos, com la 'platja de Lleida' o al poble fals de l’1-O, Sant Esteve de les Roures.