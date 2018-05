L'antiga Escola d'Art serà reformada i enterra el projecte de circ

El conveni signat al 2015 per traslladar-hi el Giny ha expirat i la Diputació donarà un nou ús a l’edifici

Actualitzada 02/05/2018 a les 20:21

Sostenir-ne el funcionament

Tot just tres anys després d’anunciar-se la cessió de l’antiga seu de l’Escola d’Art de Reus, situada al passeig de la Boca de la Mina, a l’Ajuntament per traslladar-hi al vessant professional del Centre de les Arts Gestuals i del Circ de Reus Giny, la modificació de crèdit de 8 milions per a inversions aprovada per la Diputació de Tarragona a principis d’abril descarta definitivament el projecte de circ, i ubicarà a l’edifici un centre de formació permanent per a personal de l’administració. El conveni inicial, signat al maig del 2015, deixava l’immoble en mans municipals, tenia una vigència de dos anys prorrogables i perseguia «la posada en funcionament d’un espai pioner, dedicat al circ i al teatre gestual», del qual l’Ajuntament ja va confirmar la paralització al 2016. Ara, tal com concreten fonts de la Diputació, aquesta hi destina 1,2 milions d’euros per rehabilitar-ne les aules i recuperar-lo, en una obra que preveu acabar enguany.En l’acord inicial per la reubicació del Giny, que ocupa dependències de l’Escola Sant Bernat Calbó i es troba inactiu, la Diputació cedia les instal·lacions de l’antiga seu de l’Escola d’Art i, al mateix temps, col·laborava en el finançament de les obres d’adequació d’aquest espai. Pel que fa a l’Ajuntament de Reus, havia de redactar el projecte tècnic i dur a terme les obres i instal·lacions necessàries i l’equipament adient. També elaborar la memòria i altra documentació docent per a la implantació dels estudis de circ i sol·licitar a la Generalitat el reconeixement corresponent del nou centre, del qual en tindria la gestió.Al 2016, l’Ajuntament prenia la decisió de «deixar en suspens» la materialització del centre, el qual considerava igualment «molt interessant» tot i que «inviable per la qüestió econòmica en aquest moment» i, tal com concretaven en aquell moment fonts municipals, prioritzava destinar els recursos a «respondre a qüestions que són més urgents», de caràcter «social» i, també, «cultural». El que frenava la iniciativa, asseguraven des de l’Ajuntament, era la «dificultat per sostenir-ne el funcionament». La llum verda a la modificació de crèdit de la Diputació, que es va produir en el ple del passat 6 d’abril, exclou la possibilitat de reprendre el circ i convertirà l’antiga seu de l’Escola d’Art –l’actual es troba ara al carrer del Vent– en un nou centre de formació permanent.