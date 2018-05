Els autobusos de Reus incorporen wifi gratuït

En els propers mesos es podrà pagar el bitllet senzill amb targeta de crèdit

Actualitzada 03/05/2018 a les 16:39

L’oportunitat per oferir nous serveis

L’empresa municipal Reus Transport incorpora des d’aquest mes de maig el servei WiFiBus, una connexió WiFi gratuïta disponible a tots els autobusos de la flota per a tots els viatgers del transport públic municipal.Per poder oferir WiFiBus, Reus Transport ha instal·lat un router 4G a tots els autobusos, amb una línia mòbil d’accés a Internet que incorpora un senyal de WiFi obert. El servei és gratuït i té una amplada de banda màxima de 150/50Mbp (de baixada i de pujada, respectivament).Els usuaris que vulguin accedir a WiFiBus només caldrà que introdueixin les credencials col·locades de manera visible a l’interior de tots els vehicles: els usuaris han de localitzar amb el seu dispositiu la xarxa REUSTRANSPORT i introduir la contrasenya REUSTRANSPORT, tot escrit en majúscules.Així, a partir d’ara, tots els viatgers de Reus Transport podran conectar-se a Internet gratis amb els seus dispositius mòbils –telèfons, tauletes o ordinadors portàtils­– durant els seus trajectes en bus per la ciutat.Des d’aquesta mateixa setmana el WiFiBus ja està disponible en cinc autobusos de Reus Transport i està previst que abans d’acabar el mes de maig, tot els vehicles de la flota –un total de 15 busos– ja incorporin el servei de wifi gratuït.Amb la nova infraestructura WiFiBus Reus Transport podrà oferir nous serveis als usuaris que es posaran en marxa de cara al propers mesos, com ara el pagament del bitllet senzill mitjançant l’ús de targeta de crèdit. El projecte WiFiBus ha suposat una inversió de 9.400 euros per part de l’empresa municipal.