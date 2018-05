El 71è Concurs Exposició Nacional de Roses inclou tres actuacions musicals

La platea del Teatre Bartrina es tornarà a omplir aquest dissabte 5 de maig d’aquestes flors

El Teatre Bartrina acollirà, aquest dissabte 5 de maig a les 12.30h, la 71a edició del Concurs Exposició Nacional de Roses. Aquest certamen floral, que cada any omple la platea del teatre de roses, inclou enguany tres actuacions musicals coincidint amb la celebració de la Ciutat de la Música.Els concerts es repartiran entre el dissabte 5 i el diumenge 6 de maig. El primer en actuar serà el Cor Mestral, que farà un concert dissabte al matí. Per altra banda, la Txell Estivill, que interpreta jazz i swing, actuarà dissabte a les 19h. Per últim, la soprano Miracle Seguí, que va actuar en la cloenda de la Capital de la Cultura Catalana, cantarà el diumenge a les 19h de la tarda.La inauguració de l'exposició anirà a càrrec de Fina Masdéu, doctora en Filologia Catalana, i a continuació es faran públics els veredictes dels jurats i el repartiment de premis. La mostra de roses es pot visitar dissabte, de 16:30 h a 21:30 h i diumenge 6 de maig i dilluns 7 de maig, de les 11:00 h a les 13:30 h, i de 17:00 h a 21:30 h.Durant aquests dies els visitants del gaudí Centre són obsequiats amb un 2x1 per poder assistir a l'exposició en una de les iniciatives de col·laboració que es du a terme des de l'Agència de Promoció en un dels esdeveniments de ciutat que atrauen un gran interès turístic. També s'ha col·laborat amb una campanya de promoció de l'exposició pels comerços de la ciutat i amb la instal·lació de més de 2.000 roses per guarnir la façana del Centre de Lectura.