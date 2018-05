Vint-i-cinc expositors participaran en la 12a edició del Saló de la Moto

La mostra, que se celebrarà a firaReus, tindrà una zona d’exposició, venda de motos i mercat d’ocasió

Actualitzada 02/05/2018 a les 15:06

FiraReus acollirà, del 4 al 6 de maig, la 23a edició del Saló de la Moto. La fira del sector de les dues rodes, que obrirà portes aquest divendres a la tarda, ocuparà més de 5.000 metres quadrats d’exposició, venda i presentacions de nous models. Enguany, el certamen reunirà 25 expositors, vuit dels quals participen a la fira per primer cop.Al Saló s’hi podran veure més de 500 motos exposades de pràcticament tots els models. En aquesta edició el públic podrà conèixer les novetats de marques com Norton i Benelli, descobrir les tendències d’aquesta temporada en el sector i provar nous models a la zona que s’habilitarà a l’exterior del recinte firal. Enguany, també hi haurà una exposició de sidecars.El Saló també dedicarà una zona al mercat d’ocasió, espai on els expositors participants posaran a la venda motos a un preu més econòmic. Entre les activitats més destacades, hi ha la concentració de la Custom Sunday, que arriba a la seva 28a edició, organitzada pels Amics de la Moto de Reus.L’horari d’aquesta edició s’amplia fins a les 21h. Per tant, el Saló de la Moto obrirà amb el següent horari: divendres, de 17 a 21 h i dissabte i diumenge, de 10 a 21 h. El preu de l'entrada és de 5 euros i de 4 euros amb el Carnet Jove.