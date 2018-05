El SEM va evacuar l'afectat a l'Hospital Sant Joan amb pronòstic menys greu

Un home va resultar ferit, la nit d'ahir dimarts 1 de maig, en un accident amb dos vehicles implicats a la T-11 a Reus. El sinistre es va produir quan passaven 9 minuts de les 9 del vespre al quilòmetre 3 d'aquesta carretera, on dos vehicles van col·lidir per causes que es desconeixen, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.Com a conseqüència del xoc, una persona va resultar ferida i un altre ocupant d'un dels vehicles va resultar il·lès. El ferit, un home, va ser atès pel Servei d'Emergències Mèdiques, que es va traslladar al lloc amb dues ambulàncies. L'afectat va ser evacuat a l'Hospital Sant Joan de Reus amb pronòstic menys greu.