Les campanes de Misericòrdia i Sant Pau volen recuperar el so català

Prop de dos anys després d’haver recuperat el moviment i arran que, al 2017, es retirés el sistema metàl·lic incorporat als 70 i que impedia el contrapès al moment de ventar-les, les campanes litúrgiques del cinquè pis de la Prioral, la de Misericòrdia i la de Sant Pau, afronten un nou repte: tornar a lluir els jous de fusta que permetessin el toc tradicional català. En aquesta direcció treballen, sense encara un calendari fixat, l’Ajuntament i els Campaners de Reus. Gerard Baiget, un dels coordinadors d’aquests últims, detalla que «no tenim un termini però és el següent pas recuperar el sistema tradicional d’aquestes dues campanes».Les campanes de Misericòrdia i Sant Pau «només es venten pel Toc General, que es fa per la processó de Corpus, l’anada a Completes i la processó de Sant Pere». El jou tradicional de la primera «el tenim, es troba físicament al campanar i el que ens caldria fer, al moment que es pugui, és restaurar-lo», mentre que a la campana de Sant Pau «se li hauria de posar un de nou».Els jous que es van retirar l’any passat «eren del sistema alemany, que no té res a veure amb el d’aquí: eren de ferro, impedien el contrapès, donaven una sonoritat completament diferent i no permetien els tocs tradicionals del Camp de Tarragona», afegeIx Baiget. Tot plegat és fruit que «als anys 80, no sabem ben bé per què, les campanes es van mecanitzar» amb un motor de volteig continu que feia voltar la campana en comptes de ventar. Més tard, ja al 1990, la restauració del campanar va fixar-les a la paret, fins que al 2016 van tenir de nou mobilitat. Aquesta és, però, provisional, perquè el so, la forma i la velocitat són encara diferents als tradicionals, pendents de la col·locació dels jous tradicionals de fusta i d’establir l’alçada de l’eix de rotació per sobre de la corona.Aquest 2018 els Campaners de Reus, integrats per l’Agrupament Escolta i Guia Misericòrdia i el MontsantCim faran 18 anys. Els tocs de campana són Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional.