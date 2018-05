La Festa de les Flors instal·larà un piano obert a qui vulgui tocar

Amics del Barri Fortuny recull fons per l’esclerosi

Asperger i hemiparèsia infantil

L’Associació de Veïns Amics del Barri Fortuny traslladarà a Mas Sabater, el proper 13 de maig, la ja tradicional Festa de les Flors, que celebra enguany la tercera edició. Coincidint amb la Ciutat de la Música, la iniciativa inclou una novetat: durant tot el dia hi haurà instal·lat al carrer, dins el recinte, un piano per a que tothom qui vulgui –i que en sàpiga– el pugui tocar. Els fons que es recullin aquest 2018 amb la venda de les flors, que tornaran a oferir diferents formats, aniran destinats a la Fundació de l’Esclerosi Múltiple.La programació de la Festa de les Flors arrencarà a dos quarts d’onze del matí amb la intervenció inaugural de les Reusenques de Lletres. No faltaran les Puntaires de Reus i la mestra Rosa Maria Colom, un taller de plantes per a infants amb la contacontes Xus Alegre, i el grup de gospel Acords de Reus. A la una del migdia se servirà un vermut i la tarda es reservarà per a la vessant més festiva. Una plantada i ballada amb la Colla Gegantera i Grallera del Carrilet precedirà el berenar d’avis i nets i un concert d’havaneres del grup Balandra amb rom cremat. Durant tot el dia es durà a terme la venda de plantes i flors –de moment, n’hi ha 200– fetes per les dones del Taller de Plantes i Flors del Centre Cívic Migjorn, el Mestral i el de Mas Abelló. Ajuda’ns a Ajudar i l’Institut d’Horticultura hi col·laboren.La presidenta de l’Associació de Veïns Amics del Barri Fortuny, Pepita Roig, apunta que «cada any anirem canviant la ubicació de la Festa de les Flors per conèixer indrets nous» i valora que la iniciativa «ha de continuar perquè té un sentit solidari important». En anys anteriors, els fons recollits havien anat a l’Associació Aspercamp i a investigar l’hemiparèsia infantil.