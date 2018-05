L'Incasòl fixa per aquest maig la licitació de l'obra al barri del Carme

El plec s’ha estat adaptant a la nova normativa

Actualitzada 01/05/2018 a les 19:50

L’Incasòl, que va rebre al desembre la llicència sol·licitada a l’Ajuntament de Reus per dur a terme l’enderroc de mitja dotzena d’immobles al barri del Carme, ha estat en les darreres setmanes «adaptant el plec a la nova normativa» i preveu «treure a licitació les obres aquest maig», segons apunten fonts de l’institut consultades pel Diari Més.El tràmit ha endarrerit la data prevista inicialment per a l’obertura del projecte a la presentació d’ofertes, que s’havia marcat per al passat febrer. L’objectiu passa per «executar les obres durant aquest any», tal com apuntaven al gener les mateixes fonts. En aquesta línia, l’Incasòl confirmava llavors la petició realitzada per l’Ajuntament que, «de manera provisional», els solars resultants de la demolició siguin adequats per a ús d’aparcament de vehicles. I també la voluntat de materialitzar aquest extrem alhora que «es continuen mantenint converses i se’n decideix l’ús final».La zona concreta que queda inclosa en el projecte que ara tira endavant l’Incasòl es localitza entre els carrers de Sant Francesc, de Sant Benet i Closa de Freixa, situats al barri del Carme. Al novembre, el regidor d’Urbanisme Marc Arza manifestava la voluntat que «a més llarg termini, aquí hi hagi promoció d’habitatges».