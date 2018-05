Aterra a l'Aeroport de Reus per primer cop un vol procedent de Tallin

Aurinko Estònia va obrir ahir una connexió xàrter inèdita i que oferirà 2.160 places fins el 12 de juny

Actualitzada 01/05/2018 a les 19:45

Un estiu de novetats

El primer vol xàrter que enllaça la capital del Baix Camp i Tallin va aterrar ahir al matí a l’Aeroport de Reus, operat per SmartLynx Airlines i dins l’oferta del touroperador Aurinko Estònia. L’avió, amb hora prevista d’arribada a un quart de nou, va inaugurar aquest 1 de maig un enllaç fins ara inèdit i que s’allargarà fins el 12 de juny. SmartLynx treballa la nova ruta amb un model d’aeronau Airbus A321 YL-LCV, amb capacitat per traslladar 220 passatgers si es configura en una sola classe i una durada del trajecte de tres hores i 50 minuts. En aquest sentit els xàrters s’ofereixen cada dimarts i, en total, durant la temporada d’estiu 2018 n’hi ha cinc de programats. Aurinko Estònia comercialitza els vols com a part dels seus paquets de vacances amb destinació a la Costa Daurada, i reparteix els viatgers entre Cambrils, Salou, La Pineda i també Sitges.Els preus dels paquets, per a dos adults i una setmana, oscil·len entre els 600 i els 1.300 euros, però l’estada es pot ampliar. Inclouen bitllets d’avió, allotjament i «serveis prestats per un representant d’Estònia», tal com anuncia el touroperador al seu lloc web. Permeten els viatgers triar entre hotels i apartaments de 2, 3 i 4 estrelles, amb diferents propostes. Fonts de la Taula Estratègica de l’Aeroport de Reus destacaven fa pocs dies que tot i que els xàrters amb Tallin s’operaran només durant un mes, «es consideren rellevants atès que és la primera vegada que l’Aeroport rebrà vols d’aquest país». Després d’haver aterrat i desembarcat els passatges a Reus, l’avió d’SmartLynx Airlines va cobrir un altre trajecte entre l’Aeroport Internacional Cristiano Ronaldo, a Madeira, i Tallin.En total, i segons dades facilitades al seu moment, seran 2.160 les places –anada i tornada–que ofereixi Aurinko Estònia vinculades a l’aeroport de la capital del Baix Camp al llarg de l’estiu del 2018. Els bitllets dels xàrters que formen part d’aquest enllaç es poden comprar únicament dins els paquets d’Aurinko Estònia.L’Aeroport oferirà almenys mitja dotzena de noves connexions per a aquesta temporada turística, les quals posaran a la venda uns 79.000 seients. Fins a 22.680 d’aquests, un 29% del global, els vendrà Ryanair en la ruta amb Shannon, amb 2 vols setmanals entre el 27 de març i el 27 d’octubre, mentre que altres 19.300 –un 24%– pertanyen als dos vols que EasyJet mourà cada setmana entre Reus i Luton, també del 27 de març al 27 d’octubre. La companyia de la lira comercialitzarà també 15.800 bitllets per l’enllaç amb Manchester entre de juny i octubre. Reus connectarà amb Aberdeen des del 6 de maig fins al 28 d’octubre, amb un enllaç a càrrec del touroperador TUI. I Brussels Airlines enllaçarà també la capital del Baix Camp amb l’Aeroport de Zavantem, amb un vol setmanal del 19 de maig al 22 de setembre.L’equipament reusenc afrontarà aquests mesos de calor amb l’objectiu de tancar l’any mantenint el milió de passatgers que va aconseguir al 2017. Només durant l’estiu, l’Aeroport ja ofereix més d’un milió de bitllets en un total de 36 rutes de 12 companyies i 6.000 vols.