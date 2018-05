L'Hospital de Reus ampliarà la xifra de negoci amb medicació i llistes d'espera

El centre afronta l’exercici 2018 amb un pressupost de 132,6 milions, un 5% més que al 2017, que es revisarà amb el consorci

Actualitzada 01/05/2018 a les 21:43

Cobrir el dèficit estructural

No es contemplen les DPO

Drogodependència i Esport

L’Hospital Sant Joan de Reus afronta el 2018 amb un pressupost de 132,64 milions d’euros que incrementa en 6,45 milions –fins a un 5,11%– el muntant de l’any anterior, i que va tancar-se el passat 4 d’abril per al total de l’exercici coincidint amb la llum verda al pressupost consolidat de l’Ajuntament de Reus. Un cop es constitueixi el consorci que, amb la participació del CatSalut, està cridat a acabar gestionant l’equipament, ambdues parts hauran de «decidir si el mateix consorci assumeix aquest pressupost o en fa un de nou», precisen fonts del Sant Joan consultades pel Diari Més.Dels comptes destaca un creixement de la xifra de negoci que fa saltar la previsió –no la dada definitiva, que va deixar un lleuger augment l’any passat– dels 119,40 milions del 2017 als 122,10, i que respon a tres punts: «consolidem l’increment de tarifes del 0,63% que va aprovar l’any passat el CatSalut, es pressuposten partides per reduir les llistes d’espera a través d’un pla de xoc del CatSalut i hi ha un increment de la partida de Mediació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria (MHDA) donat l’augment continu de fàrmacs de tractament del càncer, malalties digestives, reumatològiques, dermatològiques i per infecció per VIH», detallen les mateixes fonts.El document del pressupost del 2018 per al Sant Joan, a què ha tingut accés aquest rotatiu, recull que «la concertació inclou un programa de contraprestació per resultats el qual es relaciona amb l’acompliment d’uns objectius assistencials», i que «està previst un alt grau d’assoliment d’aquesta clàusula». També es pressuposta una «partida d’ingrés per cobrir el dèficit estructural de l’Hospital», que «es preveu per al moment previ a la constitució del consorci hospitalari i traspàs previst de recursos, actius i passius que es consideri». I «un increment en relació amb l’activitat projectada del 2017 tot i que es redueix la partida pressupostària del servei de Medicina de l’Esport».Pel que fa a capítols de despesa, en diferents partides d’aprovisionaments es contempla un estalvi en noves licitacions a través de realitzar els expedients de manera agregada amb altres hospitals de diferents punts de Catalunya i una reducció de la partida per analítiques que ve donada per la «introducció d’eines de gestió de la demanda i per millores en la tarifa de compra».Respecte al pressupost de personal, aquest té en compte «la plantilla necessària per a la realització de l’activitat i el marc del conveni 2017-2019» i «s’hi inclou la recurrència de l’increment de l’1% en els salaris a efectes d’1 de gener del 2017». Amb tot, «no es pressuposta la retribució variable per objectius –la coneguda com les DPO– de tots els grups professionals» perquè «aquesta s’anirà meritant a mesura que ho permeti l’equilibri econòmic i financer». Tot just la setmana passada, i tal com va avançar el Diari Més, el Sant Joan va comunicar al Comitè d’Empresa que no recorrerà la sentència que obliga el centre a pagar 2,3 milions de DPO del 2016 a la plantilla. A partir del 2017, el nou conveni marca que aquest concepte només s’abonarà si l’Hospital no registra dèficit.Al mateix temps, el pressupost inclou «la integració de la branca d’activitat de radioteràpia ubicada a l’Hospital de la Santa Creu de Jesús» a Tortosa, així com «un increment del personal de radiologia». També un ajust en la despesa del servei de Drogodependència «per adequació de la franja horària» i un ajust en despesa del servei de Medicina de l’Esport. I «despeses i subministraments de l’antic edifici hospitalari per la ubicació del laboratori de recerca». L’Hospital Sant Joan espera «una optimització de subministraments segons la projecció del 2017, en concret, s’incorporen estalvis en electricitat per mesures d’eficiència energètica implantades als quiròfans». No hi ha previstos, segons detalla el mateix document del pressupost del 2018, «nous préstecs bancaris a llarg termini» i l’entitat «preveu sol·licitar una pòlissa de crèdit a curt termini per a les seves necessitats transitòries de tresoreria».