Urbanisme esgotarà opcions judicials per insonoritzar les vies a Sol i Ortega

L’Ajuntament ha fet un advertiment d’execució a la promotora i estudia un aval per instal·lar pantalles acústiques al residencial

Actualitzada 30/04/2018 a les 08:52

Millores, però no aquesta

Reguitzell de sentències

Dos anys després que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), amb data del maig del 2016, donés la raó a l’Ajuntament de Reus i establís l’obligació de la promotora del residencial La Sedera, ubicat entre l’avinguda de Tarragona i el carrer Sol i Ortega, d’instal·lar pantalles d’insonorització a tocar de les vies del tren per evitar que el soroll del pas dels combois es coli dins els pisos, només un mur i un espai de terra amb cert arbrat separen els habitatges de la via. La situació concursal que travessa l’empresa limita i molt el marge de maniobra del consistori i, quan han passat més de 15 anys des que dibuixés el projecte dels blocs, la promotora no respon, les pantalles no estan col·locades però la circulació de trens continua.Urbanisme va fer en aquest sentit a la constructora, la saragossana Ortiz Dieste SL, un advertiment d’execució subsidiària a l’octubre del 2017 i que no va tenir retorn, tal com precisen al Diari Més fonts municipals. De fet, el consistori instava la promotora a materialitzar aquesta millora concreta des que presentés el primer projecte per aixecar els edificis, encara a la dècada dels 2000.Analitzar alternativesEn aquest escenari, l’Ajuntament ha començat a analitzar, tot just fa poques setmanes, l’alternativa de l’execució d’un aval requerit al seu moment a Ortiz Dieste –com es fa amb totes les constructores, de manera rutinària– per sufragar aquesta parcel·la pendent, tot i que molt probablement la xifra no servirà per cobrir el global de la millora. Urbanisme esgotarà, tal com precisen les mateixes fonts, totes les vies judicials al seu abast per tal de dotar els blocs de pantalles acústiques a tocar de les vies, tot i que a qui correspondria haver-les contemplat des d’abans i tot d’executar la construcció dels pisos és a la mateixa promotora que els va aixecar.L’Ajuntament havia comunicat per primera vegada a la constructora la necessitat de col·locar aquestes pantalles l’any 2002, en el marc d’una sèrie de recomanacions de compliment obligat que va fer el consistori al projecte inicial presentat amb anterioritat a l’inici dels treballs per donar forma al residencial La Sedera. La Comissió Provincial d’Urbanisme de Tarragona ja havia deixat constància, també i de forma paral·lela a l’Ajuntament, d’algunes mancances de determinada rellevància al mateix projecte, una de les quals era aquesta que passava estrictament per «aïllar al màxim possible els veïns del so dels trens» al seu pas per la via properaLa promotora, però, no va presentar el projecte complementari que se li requeria fins entrat l’any 2011. A la nova documentació, sí que s’havien incorporat algunes de les indicacions realitzades per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Tarragona i també una part de les que va fer l’Ajuntament de Reus, però no aquesta. En concret, les modificacions incloses feien referència principalment a millores en els accessos a la zona i a alguns dels vials de l’entorn dels edificis. En el moment que l’Ajuntament va accedir a aquest projecte complementari, de qualsevol forma, la construcció dels pisos havia finalitzat completament i també s’havien començat a lliurar als propietaris.L’Ajuntament va contestar llavors a la promotora amb un nou escrit on recordava la demora en la instal·lació de les pantalles a tocar de les vies del tren. En no rebre resposta, va presentar un requeriment a Ortiz Dieste SL. L’empresa va recórrer i, un any més tard, el 3 de desembre de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona va fallar en favor de l’Ajuntament de Reus i va determinar que els elements d’insonorització havien de ser-hi. A la resolució va succeir-la un nou recurs per part de la promotora que desembocava al maig del 2016 en la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que no admet recurs i que segueix la línia de les anteriors. L’advertiment d’execució subsidiària que va fer Urbanisme a l’octubre del 2017 representa ara un nou pas en la mateixa direcció.