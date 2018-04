El Sant Joan no recorre i abonarà a la plantilla 2,3 milions de les DPO 2016

El Comitè d’Empresa comunica als treballadors la decisió del centre, pendent de la data de pagament

Actualitzada 29/04/2018 a les 20:37

Endarreriments del 2017

L’Hospital Sant Joan de Reus ha confirmat al Comitè d’Empresa que no recorrerà la sentència, emesa a mitjans d’abril, que reconeixia el dret de la plantilla a cobrar les retribucions variables per objectius (DPO) corresponents a l’exercici 2016 i que abonarà, per tant, el 100% de l’import als treballadors. Així ho ha comunicat el propi Comitè als empleats, pendents ara només de conèixer el detall de les dates en què rebran l’ingrés per aquest concepte el qual s’hauria d’haver fet efectiu, segons recull la mateixa resolució, al març del 2017. La xifra, en el seu global, s’enfila als 2,3 milions d’euros. El centre va concloure l’exercici 2016 amb 8,4 milions d’euros de dèficit i interpretava el desequilibri econòmic com a motiu d’exempció al pagament de les DPO. El personal estaria també a l’espera de la decisió sobre el 50% de les DPO del 2015, que igualment no ha cobrat.El pronunciament del jutge té ara el mateix sentit que el laude de treball que, l’agost passat, va desestimar la pretensió de l’empresa de no pagar. La situació, en principi, no podrà repetir-se amb les DPO del 2017, després que una clàusula inclosa al nou conveni laboral 2017-2019 contempli la supressió d’aquestes retribucions en situació de dèficit. L’exercici 2017 el centre va tancar-lo amb un desequilibri de fins a 3,2 milions, que l’aboca a la tercera causa de dissolució consecutiva. La primera la va remoure l’Ajuntament amb la injecció econòmica de 4 milions provinents de fons de reserva de Gecohsa. La segona es va resoldre amb una reducció de capital social de 3,5 milions d’euros i una aportació en terrenys per valor de prop d’1,3 milions. El govern reusenc sospesa ara «totes les opcions» per assolir el mateix objectiu, a l’espera de la constitució d’un consorci amb el CatSalut que, en l’acord d’intencions per la seva creació, contemplava assumir el dèficit, però que no arriba. El 23 de març va iniciar-se el compte enrere de dos mesos per trobar la fórmula.També a principis de març, els treballadors van percebre del 85 al 90% de l’import dels endarreriments vinculats a l’increment de l’1% en la nòmina i al complement d’adscripció SIP dels grups 3 a 5, fixats en l’aprovació del conveni laboral 2017-2019. Les quantitats es remuntaven al 2017, ja que el document, que va signar-se el 4 de desembre, tenia caràcter retroactiu. Fonts del centre sanitari confirmaven llavors al Diari Més que el pagament es farà en dues tongades, i que la part restant d’aquests conceptes s’ingressarà al juny. Aquest, tot i que menor, era un dels punts pels quals els treballadors apressaven l’Hospital a redactar el conveni, que confirmava un preacord del juliol de l’any passat, en tindrà dos de vigència i va tirar endavant tot i les discrepàncies de SATSE i la CGT.El pas del preacord al conveni laboral 2017-2019 va necessitar tres pròrrogues de la ultra activitat i cinc mesos de negociacions fins a consumar-se. Preserva per al col·lectiu un text propi, el principal objectiu que perseguia el Comitè d’Empresa des de l’inici de les converses. I manté el gruix de les condicions que s’havien fixat en el redactat inicial: l’actualització de salaris en el límit que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al personal del sector públic, l’accés al nivell D de carrera professional que havia quedat anteriorment congelat i la vinculació del pagament de les retribucions per objectius (DPO) –en l’esborrany, només per als anys 2017 i 2018, i finalment, per la totalitat de la vigència del conveni– als resultats econòmics que registri el centre. La vigència és des de l’1 de gener del 2017 fins el 31 de desembre del 2019 amb sis mesos d’ultra activitat.