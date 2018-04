El desenrunament del número 30 del carrer Monterols s'allargarà dos dies

L’edifici ensorrat és Cal Codina, té una protecció patrimonial de nivell C i haurà de conservar la façana

Actualitzada 29/04/2018 a les 20:42

Un immoble construït l’any 1905

Les obres de sanejament, desenrunament i neteja del número 30 del carrer Monterols, que s’havien iniciat el mateix divendres a la tarda poques hores després que tot l’interior de l’edifici que havia acollit anteriorment la botiga Pull&Bear cedís sense deixar ferits, progressaven ahir diumenge amb la zona tallada al trànsit de vianants. Operaris de l’empresa d’enderrocs Profirex SL hi van treballar, tot i ser festiu i malgrat el xàfec que va caure a mig matí, des de primera hora del dia fins a les sis de la tarda amb el suport d’agents de la Guàrdia Urbana. Les feines s’havien hagut de suspendre dissabte per no interferir amb l’activitat dels establiments d’una de les principals artèries comercials del municipi, i continuaran avui, quan probablement el carrer pugui reobrir-se al pas de persones, amb la «retirada de forjats, de les peces que han quedat inestables i de les bigues restants», explica el cap d’obra José Antonio Jiménez.Fins ara els moviments s’han dut a terme «gairebé en tot moment de manera manual» però la previsió és que avui «una elevadora amb braç telescòpic pugui ajudar-nos a baixar el que ha quedat penjant i els forjats, tallar les bigues –no les que sostenen la façana–i treure tot el perill», afegeix Jiménez. Demà, dia també no laborable, les feines continuaran i «s’extrauran definitivament les columnes que restaven». Testimonis de les runes es prestaran als pèrits per determinar les causes de l’ensorrament.La façana no es tocarà per tres motius: no representa perill, no hi havia previst modificar-la durant la rehabilitació de l’immoble que es duia a terme per ubicar-hi després una botiga de venda de mobiliari de descans i l’edifici es troba inclòs al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Historicoartístic i Natural de Reus, on figura com a Cal Codina. La tipologia original del número 30 del carrer Monterols és «residencial burgesa d’estil modernista», obra de Pau Monguió Segura i amb data del 1905. La parcel·la té una superfície de 264 metres quadrats i l’edifici, tal com figura a la fitxa del Pla on se l’identifica, està protegit amb el nivell C, el tercer de més restrictiu i que obliga al manteniment de les façanes i els elements que les consoliden. La mateixa fitxa detalla que, com que «el mur de façana és recobert totalment per un estuc que combina dues tècniques: des del nivell de terra fins a la línia d’imposta s’escampa una decoració esgrafiada, mentre que la resta del mur es decora amb pintura mural», i que «es tracta d’una mostra més de la introducció d’elements modernistes a façanes d’estil encara eclèctic, dubtós entre el neoclàssic, el neogòtic i l’enèrgica ruptura que ja començava a representar el modernisme amb tot el racionalisme anterior».