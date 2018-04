UGT denuncia la manca de seguretat dels vols a l'Aeroport de Reus

L'aeroport es va quedar, ahir, sense tècnic de manteniment de navegació aèria

La secció sindical de la UGT de l’Aeroport de Reus, ha presentat una queixa perquè Aena i ENAIRE que continuen menyspreant la seguretat dels vols de l’aeroport de Reus. Aquesta denúncia s’ha produït arran d’un fet que va succeir ahir, quan la torre no tenia cap tècnic de manteniment de navegació aèria.Aquesta tasca consisteix a supervisar els equips que comuniquen amb els avions i els que guien durant el vol i l’aterratge. La manca de supervisor no és la primera vegada que es produeix, el sindicat de la UGT denúncia que «els gestors aeroportuaris es comencen a acostumar al fet que la probabilitat els està resultant favorable, ja que no s’han produït encara incidents de rellevància en els dies que han deixat els equips sense atendre».La UGT de l’Aeroport de Reus, afirma que la causa de no realitzar-se la supervisió és la manca de personal. L’aeroport disposa d’un nou Radiofar Omnidireccional pel qual els tècnics de manteniment de navegació aèria han de fer una llarga formació que els treu del seu lloc de treball, i per tant es queda buida placa de comunicació amb els avions.