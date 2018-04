S'ensorra part d'un edifici al carrer Monterols de Reus

Els Bombers han descartat que hi hagi ferits

Actualitzada 27/04/2018 a les 18:46

Aquesta tarda, al voltant de les 17.30 hores, uns veïns han alertat per un fort soroll al carrer Monterols número 30. Concretament, s'han ensorrat els tres forjats de l'edifici de quatre plantes, que es trobava en rehabilitació. Tots els pisos han quedat afectats per l'ensorrament, mentre que la façana es troba aparentment estable. El local de la planta baixa correspon a l'antiga botiga del Pull&Bear.Els Bombers i els tècnics de l'Ajuntament de Reus han fet una primera inspecció a les estructures dels edificis del costat, les quals no s'han vist afectades.Al lloc de l'incident, s'hi han personat vuit dotacions de Bombers de la Generalitat i un Grup Caní de Recerca, que ha descartat que hi hagi cap persona atrapada ni ferits. De moment, la zona es troba acordonada i els Mossos d'Esquadra han tallat la via i els treballadors de les botigues properes han estat desallotjats.